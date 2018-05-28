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Зацепило!
28.05.2018
Кирилл Иванов
Отчего белорусы на самом деле едут зарабатывать в Россию

Зацепило! Почему версия Института экономики вызывает вопросы.

Институт экономики бьет тревогу — трудовая миграция за пределы страны набирает обороты, соотечественники работают на экономику другого государства страны, но тяжесть пенсионных выплат часто ложится на плечи Беларуси.

К таким выводам приходит завотделом человеческого развития и демографии Института экономики НАН Анастасия Боброва в публикации в журнале «Финансы. Аудит. Учет».

В этой публикации есть немало любопытных моментов, дающих подсказку к пониманию того, почему белорусам стало выгоднее зарабатывать себе пенсию в соседней России.

Вот эксперт отмечает, что международная миграция уже оказывает негативное влияние на экономику нашей страны:

— Во-первых, уезжают в основном молодые высокообразованные кадры, которые замещаются менее квалифицированной рабочей силой.

Минуточку, а как же польза от обязательного (или принудительного, чего уж тут стесняться) распределения, о которой трубят наши власти последние десять лет? Неужели не сработала идея?

Видимо, нет. И об этом стало ясно спустя год после введения обязательного распределения, когда прокуратуре пришлось пачками возбуждать дела в отношении молодых дипломированных уклонистов.

Но власти продолжали гнуть свое и спустя десять лет мы констатируем факт: «уезжают в основном молодые высокообразованные…»

На интернет-форумах белорусы излагают свои версии о причинах массового выезда сограждан на заработки в Россию: «Не языковая близость и нехватка кадров, а отсутствие рабочих мест и достойной оплаты труда на любимой родине, и нежелание престарелых руководителей что-то менять — вот что провоцирует отток трудоспособного населения за кордон».

И таких мнений среди обсуждающих доклад сотрудницы Института экономики немало. Мы же напомним о том, что «Салідарнасці» рассказал общественный активист из Орши Геннадий Шепелев:

— 250-350 рублей — это разве зарплата? Многие семьи живут только за счет того, что мужики ездят на заработки в соседнюю Россию. Хотя там платят уже не такие, как раньше, но у нас еще хуже. За покупками ездят в Смоленск — сбрасываются на автобус, потому что там дешевле.

Впрочем, Анастасия Боброва и сама признает, что одной из основных причин выезда белорусов на заработки в Россию является более высокая оплата за аналогичный труд. Но о путях решения этой проблемы в статье не говориться.

«Опять вместо борьбы с причиной будут бороться со следствием», «То есть вариант с созданием рабочих мест в Беларуси с достойной оплатой труда не рассматривается?» — делают вывод белорусы на форумах.

 
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Отчего белорусы на самом деле едут зарабатывать в Россию
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