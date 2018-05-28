Удастся ли Беларуси помирить Россию с Западом?

Как предотвратить перерастание холодной войны в атомный апокалипсис.

Разлад России и Запада в европейском регионе идет по нарастающей, стороны то и дело подливают масла в огонь. Кризис в отношениях еще не достиг пика, а в борьбе за влияние в Восточной Европе не просматривается какой-либо разрядки или перезагрузки. Если стороны продолжат накалять обстановку, вместо того, чтобы искать способы договориться, ситуация рискует выйти из-под контроля, считают эксперты, принявшие участие в конференции «Минского диалога».

− Когда в регионе нет ни мотивации, ни соответствующей среды, тяжело говорить о том, как будут урегулированы существующие конфликты и борьба за Восточную Европу, — отмечает программный координатор экспертной инициативы «Минский диалог» Денис Мельянцов.

Эксперт выделяет две перспективы развития событий. Либо ситуация заморозится в состоянии холодной войны при сохранении каналов коммуникации. Либо стороны будут накалять обстановку, наращивая вооружение, что приведет к военному столкновению.

Если разлад в отношениях России и Запада останется в нынешнем состоянии, продолжат действовать санкции, обрастая новыми ограничениями, с обеих сторон будет жесткая риторика. Но в то же время по многим вопросам стороны будут находить консенсус.

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