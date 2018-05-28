В Польше могут разместить бронетанковую бригаду НАТО. Путин отреагировал

Поляки готовы доплатить за это 2 миллиарда евро.

Agencja Gazeta

24 мая Сенат США утвердил новый бюджет НАТО. В следующем году будет решаться вопрос о расширении контингента в Польше – до одной постоянной сухопутной бригады, которая насчитывает больше 4000 человек.

От полутора до двух миллиардов евро – столько правительство Польши предлагало за постройку инфраструктуры для НАТОвских военных. В «бонус» они хотели размещения в Польше именно бронетанковой бригады, которая имеет наилучшее вооружение, оснащена тяжелой техникой и насчитывает 4743 солдата. Такой проект они представили Конгрессу США в январе 2018, сообщает onet.pl.

Спикер сейма Польши Марек Кухчиньский на Парламентской ассамблее НАТО сказал, что расширение присутствия НАТО в Польше – это очень позитивный и необходимый шаг. И призвал ускорить процесс вступления Грузии и Украины в Альянс.

Также в 2019-м США выделит 144 миллиона долларов на строительство военных баз в Повидзе, Дравско-Поморске и Жагани.

В октябре 2017 года Владимир Путин заявлял, что его совершенно не волнует расширение НАТО у границ России: «Пускай тренируются. Все под контролем».

Уже через полгода, спустя два дня после принятия бюджета НАТО, глава РФ призвал «не переходить черту».

— Мало того, что НАТО подошло к нашим границам, у нас возникло подозрение, что завтра Украину тоже туда включат и там еще поставят какие-нибудь радары и системы противоракетной обороны, — приводит слова Путина Газета.ru.

В Польше располагаются бригады Вооруженных Сил США, но сейчас Польша не является местом их постоянной дислокации.

В конце марта Польша и США договорились о поставках в Польшу систем противоракетной обороны Patriot. Они начнут поступать в страну в 2022 году. Каждая установка включает 208 ракет, 16 пусковых установок и четыре радиолокационные станции. Кроме того, в Польше в 2020-м будет закончено строительство нескольких батарей противоракетных комплексов SM-3.

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