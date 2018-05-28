В Бобруйске задержали мать погибших при пожаре шестилеток

Возбуждено уголовное дело.

В воскресенье спасатели обнаружили в горевшей квартире в Бобруйске тела двух шестилетних детей — мальчика и девочки. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.

— По факту гибели двух детей Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 144 (Причинение смерти по неосторожности двум лицам) Уголовного кодекса Беларуси, — рассказали TUT.BY в ведомстве.

Санкции по этой части статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы.

Ночью 27 мая в квартире на восьмом этаже девятиэтажки в Бобруйске вспыхнул пожар. Спасателям, для того чтобы попасть внутрь, пришлось вскрывать металлическую дверь. На полу в спальне были найдены двое детей — медики пытались спасти малышей, но, к сожалению, безуспешно.

Выяснилось, что дети были дома одни — их мать отсутствовала, 11-летний брат был у бабушки. По словам соседей, мать нередко оставляла шестилетних детей одних на ночь.

По предварительным данным, пожар начался на диване, расположенном в зале. Его причины устанавливаются.

По данным следствия, семья на учете как находящаяся в социально опасном положении, не состояла. Мать погибших детей задержана и дает показания.