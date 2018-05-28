Любители отоспаться на выходных спасли себя от преждевременной смерти

Европейские ученые на выборке из 38 тысяч шведов изучили, как связаны продолжительность сна в рабочие и выходные дни и риск смерти от различных причин.

Исследователи за 13 лет наблюдений выяснили, что те участники, которые на выходных пренебрегали сном, повышали риск смерти в полтора раза, а вот те, кто компенсировал бессонную неделю сном на выходных, умирали не чаще тех, кто спит в среднем по 6-7 часов каждый день. Статья опубликована в журнале Journal of Sleep Research.

Недостаток сна связан со множеством негативных последствий, причем как физических (одна бессонная ночь, например, по негативному воздействию на организм равняется полугоду злоупотребления фастфудом), так и психических (недосыпающие люди больше склонны к неврозам, а также со временем становятся намного менее внимательными). Одним из самых опасных последствий недостатка сна считается повышенный риск развития нейродегенеративных заболеваний, в частности — болезни Альцгеймера и деменции.

В большинстве опубликованных исследований учитывается средняя продолжительность сна в сутки: включая как рабочие дни, так и выходные. На деле же сон в выходные дни нередко отличается от сна на неделе: те, кто не высыпается во время работы и учебы, нередко пытаются восполнить недостаток сна, отсыпаясь в выходные. Может действовать и другой паттерн: люди, ведущие активную общественную жизнь и при этом много работающие, не высыпаются и на выходных, тратя время на встречи с друзьями и домашние дела.

Ученые под руководством Рино Беллокко (Rino Belocco) из Миланского университета Бикокка решили учесть количество сна в разные дни недели. Для этого они попросили 38015 шведов заполнить анкету, которая состояла из 36 вопросов, касающихся распорядка дня и их образа жизни.

Ученые собрали информацию об их поле, возрасте, образовании, работе (как ее наличии, так и расписании: например, дневная или посменная работа), индексе массы тела, здоровье, курении и потреблении алкоголя. Также добровольцы рассказали исследователям о том, сколько в среднем они спят в рабочие дни и выходные.

Стоит уточнить, что участников не спрашивали о том, сколько они спят с понедельника по пятницу и в субботу и воскресенье: их просили предоставить данные о том, сколько они спят в обычный занятой день и в день, свободный от работы или учебы.

Первый опрос провели в 1997 году. Всех заполнивших анкету добровольцев затем наблюдали в течение 13 лет, обновляя данные и записывая случаи и причины смерти. Всего с 1997 по 2010 год умерли 3234 человека, большая часть из них — от раковых (1515 человек) и сердечно-сосудистых (1017 человек) заболеваний.

Далее ученые провели анализ отношения рисков в группах людей, разделенных в зависимости от того, сколько они спят в рабочие и выходные дни. Людей также разделили на группы по возрасту младше 65 лет и старше 65 лет: с возрастом потребность во сне, а также ожидаемая продолжительность жизни снижаются. Все остальные собранные данные учли при анализе в качестве побочных переменных.

Ученые выяснили, что среди людей младше 65 лет короткий сон в выходные дни (менее пяти часов) был связан с повышением риска смерти в наблюдаемый период на 52 процента — по сравнению с теми, кто спал семь часов (что считается нормой для взрослого человека). При этом сон больше девяти часов риск смерти не повысил.

Любопытно также, что те, кто спал мало в рабочие дни (меньше пяти часов), но много (больше восьми часов) в выходные дни, не повысили риск смерти по сравнению с теми, кто спит в среднем от шесть-семь часов в течение всей недели. Среди участников старше 65 лет никакой связи между смертностью и продолжительностью сна не наблюдалось.

На основании полученных данных ученые делают вывод, что более длительный сон на выходных может компенсировать его недостаток в течение недели. В пользу этого говорят как данные об одинаковом риске смерти среди тех, кто спит нормально и тех, кто в течение недели спит мало, а по выходным — отсыпается, так и то, что непродолжительный сон в выходные дни риск смерти повышает. Исследователи также отмечают, что такую взаимосвязь нужно далее проверить в долгосрочном исследовании.

Нередко недостаток ночного сна связан с необходимостью работать в ночную смену: в таком случае он восполняется за счет дневного сна. Биологические часы человека, тем не менее, настроены на сон ночью и бодрствование и прием пищи днем, поэтому люди, которым приходится работать по ночам, в целом спят меньше, а их регулируемые циркадными ритмами гены, как выяснили недавно ученые, под смену режима не подстраиваются.