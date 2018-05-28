«Человек-паук» спас ребенка в Париже, став героем во Франции

Видеозапись чудесного спасения мгновенно разлетелась по соцсетям.

Иммигрант из Мали стал настоящим героем во Франции, после того как без страховки взобрался по фасаду дома в Париже, чтобы спасти из последних сил цепляющегося за край балкона ребенка.

Меньше минуты у Мамуду Гассамы ушло на то, чтобы вскарабкаться на четвертый этаж здания, подтягиваясь с одного балкона на другой, и перехватить четырехлетнего мальчика из рук мужчины, который пытался удержать ребенка от падения, перегнувшись через балконную перегородку из соседней квартиры.

Президент Эммануэль Макрон пригласил 22-летнего Гассаму в понедельник посетить Елисейский дворец, чтобы лично выразить ему благодарность от лица всех французов.

Видеозапись чудесного спасения была опубликована в Фейсбуке вечером в субботу, с тех пор его уже посмотрело почти семь миллионов человек. Мэр Парижа Анн Идальго также выразила свое восхищение героизмом малийца и рассказала, что лично поблагодарила спасителя по телефону.

Она назвала его «Человеком-пауком из 18-го округа», имея в виду административный район Парижа, где развернулась драма со счастливым концом.

По ее словам, молодой мужчина рассказал ей, что несколько месяцев назад приехал во Францию из Мали в надежде начать новую жизнь.

- Я ответила, что его героический жест стал примером для всех граждан и что Париж, безусловно, с радостью поддержит его стремление обосноваться во Франции, - добавила мэр.

Инцидент произошел вечером в субботу на одной из улиц на севере французской столицы. Гассама рассказал журналистам, что просто проходил мимо, когда увидел столпившихся возле одного из домов людей, смотревших вверх.

- Я сделал это, ведь это был ребенок, - цитирует его Le Parisien. - Я полез... Слава богу, мне удалось его спасти.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что ребенок уже в безопасности: «Счастье, что рядом оказался человек, достаточно подготовленный физически, у которого хватило мужества броситься на помощь ребенку».

По данным местных СМИ, родителей ребенка в это время не было дома.

Отца допросила полиция по подозрению в пренебрежении своими родительскими обязанностями. Матери мальчика, насколько известно, в субботу не было в Париже.