Белорусский «король бройлеров» модернизирует завод под Слуцком

Холдинг «Серволюкс», который уже производит свыше 30% мяса птицы в Беларуси, увеличит свои мощности за счет развития новой площадки.

Владелец «Серволюкса» Евгений Баскин приобрел у государства Слуцкий племптицезавод и инвестирует в его модернизацию.

Собственником Слуцкого племптицезавода один из самых влиятельных бизнесменов Беларуси стал в конце прошлого года. Условия сделки не раскрывались. На базе бывшего коммунального предприятия создан филиал «Генетик», а в апреле – мае этого года состоялись общественные обсуждения по инвестиционному проекту. «Серволюкс» планирует реализовать проект в течение 2018-2019 годов.

Новый птицеводческий комплекс будет возводиться в два этапа. На первом — в деревне Селище, где расположено предприятие, будут модернизированы три птичника, возведен один новый и создана необходимая инфраструктура. На втором этапе новый собственник модернизирует один и построит два новых птичника, сообщается на официальном сайте «Серволюкса».

Евгений Баскин – один из самых успешных участников приватизации в Беларуси

Слуцкий племптицезавод – третье птицеводческое предприятие страны, которое в ходе приватизации входит в состав частного холдинга «Серволюкс». В 2002 году его основатель Евгений Баскин взял в аренду, а через четыре года получил полный контроль над Могилевской бройлерной птицефабрикой (сегодня — «Серволюкс-Агро»).

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