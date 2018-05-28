Модель, которая достала Трампа

Как сделать так, чтобы президент США ввел против тебя персональные санкции? Лет 7 воевать с Дональдом Трампом в соцсетях.

Крисси Тейген, занимающая третье место в списке самых богатых супермоделей, начала свой холивар с Дональдом Трампом задолго до того, как он выдвинул свою кандидатуру на высший государственный пост. Супруга музыканта Джона Ледженда (на фото ниже) выдала массу яростных постов, посвященных бизнесмену и политику.

В конце концов, Трампу это надоело, и летом 2017-го он забанил Тейген. Причем после довольно невинного твита: «ЛОЛ, ты никому не нравишься».

Но сейчас на улице Крисси праздник. Федеральный суд США постановил, что президент не имеет права добавлять пользователей в черный список: «Блокировка — это дискриминация, так как все мы находимся в свободном пространстве, и каждый имеет право выражать свое мнение».

Тейген прокомментировала этот вердикт многообещающе: «Так, так, так. Мы снова встретились, Дональд Трамп».

Крисси Тейген: «Со своей старой задницей в соцсетях я чувствую себя неадекватной»