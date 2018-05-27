На белорусско-латвийской границе задержали группу нелегалов из Ирака. Видеофакт

Задержание произошло ночью 27 мая в километре от границы. Двух мужчин и женщину с ребенком — на режимную территорию доставили на автомобиле пособники организатора нелегальной миграции, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Выходцы с Ближнего Востока попытались нарушить границу с Латвией.

Иностранные граждане оформлены нарушителями границы, пограничного режима и правил пребывания. Всем им грозит уголовная ответственность. Организаторов канала незаконной миграции ищут.