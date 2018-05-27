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На белорусско-латвийской границе задержали группу нелегалов из Ирака. Видеофакт
Задержание произошло ночью 27 мая в километре от границы. Двух мужчин и женщину с ребенком — на режимную территорию доставили на автомобиле пособники организатора нелегальной миграции, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
Выходцы с Ближнего Востока попытались нарушить границу с Латвией.
Иностранные граждане оформлены нарушителями границы, пограничного режима и правил пребывания. Всем им грозит уголовная ответственность. Организаторов канала незаконной миграции ищут.
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