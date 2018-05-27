Под Витебском у деревни ходит медведь. Фотофакт

Лесного хищника видели на дороге в лесу возле деревни Железняки.

Медведя сфотографировал житель Витебска Кирилл Иванов и выложил фото в социальной сети Вконтакте.

Автор фото признался, что от шока не успел испугаться. Медведь не уходил, поэтому его удалось сфотографировать.

— Зверь был реально огромный, по фотографии это трудно понять, — рассказал «Народным навінам Вицебска», Кирилл Иванов.

Это не первая встреча людей с медведями в Витебском районе в этом году: 23 марта четырехлетний самец травмировал жителя деревни Пукшино. Тогда хищника отогнали от деревни на 7-8 километров.