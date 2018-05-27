Министр образования Карпенко хотел вызвать скромность в выпускниках, а в итоге получил «ответочку».

— Не нужно делать из выпускного праздник планетарного масштаба. На мой взгляд, этим нельзя увлекаться. Ведь перед молодежью стоит серьезный профессиональный выбор. Им нужно достойно проявить себя во время вступительной кампании, а для этого нужно качественно подготовиться. Поэтому я бы на это нацеливался, а не на каком лимузине поехать на торжество и в каком Дворце культуры провести это мероприятие, — заявил министр образования Игорь Карпенко.

Казалось бы, трудно поспорить со словами министра. Выпускники действительно должны думать о будущем поступлении, а лимузины — не такая уж необходимая вещь. Но…

Если взглянуть на форумы под этой новостью, то можно обнаружить странную закономерность: большинство белорусов вовсе не поддержали министра в его стремлении призвать выпускников к скромности. Не оценили они и заботу министра о качественной подготовке к будущей вступительной кампании. В этой связи Игорю Карпенко сразу же припомнили намеченный на 30 мая на «Минск-Арене» республиканский последний звонок, куда Минобразования обязало явиться выпускников.

«А перед дворцом детям горцевать по принуждению, по надуманным царём поводам, это нужно?» — вопрошают белорусы на дискуссионной площадке talks.by.

«Тогда объясните, зачем и кому этот принудительный загон на Минск-Арену нужен вместо качественной подготовки?»

Но больше всего их возмущение касалось упрека Карпенко по поводу лимузинов. Многие отмечали, что замечание министра было явно не по адресу, потому что у обычных родителей денег на такие излишества для детей нет.

«На лимузине чьи дети ездят? Рабочих?» — интересуются у Карпенко комментаторы.

И сами отвечают: «Это он Дроздовских, видимо, одергивает».

Вот так, казалось бы, разумное замечание министра обернулось абсолютным неприятием со стороны населения. И дело здесь вовсе не в том, что белорусы плевать хотели на будущее своих детей или мечтают разъезжать на лимузинах. Проблема в самих говорящих.

Потому что пока скромности будут учить люди, живущие в роскоши, а призывать к разуму те, кто делает ровно наоборот, ждать другой реакции даже на самое правильное предложение не стоит.