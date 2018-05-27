В Беларуси сократилось пособие по безработице. Что можно купить за эти деньги

Не разгуляешься.

Средний размер пособия на одного безработного в апреле сократилось до 27,5 рубля. Эта сумма составляет 13,3% от бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. Месяцем ранее среднее пособие по безработице было на уровне 28,08 рубля.

FINANCE.TUT.BY посмотрел, что можно купить на эту сумму, взяв за основу средние цены за апрель, которые приводит Белстат.

Так, на 25,5 рубля можно купить, к примеру, 2,3 килограмма бескостной говядины или 2,9 килограмма бескостной свинины, 4 килограмма вареной колбасы высшего сорта, около 21 литра пастеризованного молока, около 15 килограммов гречки, около 34 килограммов картофеля, около 30 килограммов моркови.

На эти деньги можно около 9 раз пообедать в столовой. По данным Белстата, обед в столовой из 4 блюд обойдется в 3 рубля.

В Беларуси на начало мая насчитывалось 21 758 безработных.