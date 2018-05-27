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Общество
27.05.2018
Алиса Ксеневич, FINANCE.TUT.BY
«Ребенок — роскошь для среднего класса». Белоруски — про стоимость родов в США и Великобритании

 «В США ребенок — роскошь для среднего класса. А семьям, живущим за чертой бедности, не так страшно беременеть и рожать, так как им помощь оказывает государство. Они не платят за посещение врачей, лекарства, рожают бесплатно», — рассказывает 40-летняя белоруска Алена Павлова, которая сейчас живет в пригороде Филадельфии.

Для Алены и ее супруга рождение ребенка в США обошлось примерно в 15 тысяч долларов. «Все, что требовалось, — наличие прописки. Так как у моего мужа она была, а я находилась на его иждивении, я автоматически получала право обследоваться бесплатно в госклинике», — говорит 33-летняя белоруска Злата Бьюкденай, которая рожала в Лондоне. Две белоруски рассказали, во сколько обходятся роды в США и Великобритании.

Так получилось, что обе сестры журналиста Алисы Ксеневич родили с разницей в четыре дня в сентябре 2017 года. Злата — девочку. Алена — мальчика. Злата рожала в Лондоне, Алена — в пригороде Филадельфии (США). Насколько разными могут быть ведение беременности и роды в двух западных странах, читайте в материале.

Алена Павлова, США: «Медсестра предложила присмотреть за ребенком, ее услуги включили в счет при выписке»

С точки зрения доходов, семья Павловых, живущая в «белом» пригороде Филадельфии, — ближе к нижней границе среднего класса. Алена — преподаватель английского в языковой школе при университете, ее муж — сотрудник инвестиционной компании. По словам Алены, их с мужем совместный доход соответствует доходу одного жителя их района.

— Чтобы обеспечить себя и двоих детей, мы оба должны работать, поэтому в три месяца сына пришлось отдать в садик. Самый бюджетный вариант, который нашли, с русскоязычным персоналом в русском районе Филадельфии, обходится нам в 180 долларов в неделю, то есть около 10 тысяч в год, — Алена Павлова. — Средний американский садик стоит в два раза дороже. Насколько мне известно по рассказам подруг, в американских садах еду детям не готовят, а кормят их тем, что дали с собой родители. Вместо кроватей — матрасики, застеленные родительским же постельным бельем. На время игр и бодрствования матрасы убираются, отдельной игровой комнаты нет. Развлекают детей телевизором (в нашем русскоязычном садике телевизора в принципе нет).

Павловы пользовались в США самой бюджетной медицинской страховкой на семью из трех человек, которая обходилась им в 200 долларов в месяц. Страховка работает таким образом, что за обращение к врачу пациент платит в любом случае. До какого-то предела (в случае Павловых — 5000 долларов на семью) стоимость услуг в полном объеме оплачивается пациентом. Когда же в своих расходах на медицинское обслуживание он выходит за пределы этой суммы, 80% стоимости обращений к врачу начинает покрывать страховая компания, 20% стоимости — пациент.

По словам Алены, беременность и роды обошлись их семье в 15 тысяч долларов. Это те расходы, которые не покрыла медицинская страховка, и которые Павловы оплатили из собственного кармана. Сюда вошли покупка выписанных докторами медикаментов, аппарата для замера сахара в крови, визиты к врачу и те три дня, что Павловы провели в госпитале после рождения сына. «В госпитале была хорошая палата, трехразовое питание, за которое, опять-таки, нужно платить. Есть телевизор и видеоканалы, по которым показывается, как кормить грудью, укладывать малыша спать и так далее», — рассказывает Алена.

— Парадокс в том, что в Америке ребенок — роскошь для среднего класса, — говорит Алена, — Семьям, живущим за чертой бедности, не так страшно беременеть и рожать, так как им помощь оказывает государство. Они не платят за посещение врачей, лекарства, рожают бесплатно. А если я скажу, что у меня нет денег платить за ведение беременности и роды, ко мне придут коллекторы и заберут наши с мужем машины, дом. Когда мы шли рожать, я сказала мужу: ты мне там нужен не для того, чтобы облегчить муки родов, не для того, чтобы держать меня за руку и увидеть малыша первым, а для того, чтобы защищать наши финансовые интересы. Если кто-то ко мне прикасается и какие-то манипуляции со мной совершает, ты должен спросить этого человека, сколько это стоит, и покрывает ли это наша страховка.

— Самая ужасная история моей американской беременности заключалась в следующем. Когда встала на учет, мне сказали, что поскольку я возрастная роженица, настоятельно рекомендуется сделать тест на генетику ребенка. Доктор дала телефон центра, где я могу сделать этот тест. Я захотела проверить точную стоимость теста, но нигде этой информации не было. Была только программка, с помощью которой онлайн, указав свою страховку и провайдера, можно было рассчитать примерную стоимость теста. Сумма 250 долларов показалась нам приемлемой. Весь тест заключался в том, что у меня взяли кровь из вены. Через какое-то время мне пришли результаты теста (хорошие) и уведомление от страховой компании с объяснением будущих счетов.

Стоимость теста — 8000 долларов. Ценник удалось сбить в итоге до 200 долларов, но на это потребовалось потрать немало времени и сил.

— Третий месяц беременности, а тут такое! Звоню в страховую компанию. Мне ответили: «Мы ничего не можем сделать. Центр, в котором проводился забор крови, работает с вашей страховой компанией. А оборудование для процедуры предоставляет другая компания, с которой ваша страховая компания не работает». Лишних 8000 долларов в нашей семье не было, я решила бороться до конца, — рассказывает Алена Павлова. — Два месяца обзванивала различные инстанции, заявилась и к доктору, посоветовавшему мне сделать тест и давшему координаты центра. «Ребят, вы мне такую свинью подложили!» А она: «Что же вы сразу к нам не пришли? Мы вам дадим номер телефона представителя этой компании, он все уладит». Звоню представителю: «Не переживайте, это обычное дело. Раз вам пришли разъяснения счетов, компания от вашего имени уже начала встречный иск. Где-то через год вам придет счет от компании, но уже не на 8000, а на 600. Когда он придет, вы сразу звоните нам, и мы подаем иск уже от вашего имени, так что в итоге вы заплатите 400 долларов». Год спустя мне действительно пришел счет, который удалось скостить сначала до 400, а потом до 200 долларов (при условии, что оплачиваю его сразу же). То есть у них там свои игрища, суды, разборки, а мне откуда о них знать, и кто мне вернет эти потраченные нервы и пролитые слезы над долгом в 8000 долларов?

Алена приводит еще один пример.

— В первую ночь после родов врач наказал мне следить за дыханием сына, — в первые часы жизни есть опасность, что младенец задохнется. Я не спала всю ночь и к утру была крайне уставшей. Ко мне подошла медсестра и предложила забрать ребенка на пару часов на сестринский пункт, чтобы я поспала пару часов. Естественно, я согласилась и была очень благодарна за сочувствие и участие. Но, когда мы выписывались из госпиталя, эти два часа присмотра за ребенком были учтены в счете за оказанные медицинские услуги! При этом медсестра даже не заикнулась о коммерческой природе своего предложения помочь. Любые проверки температуры, давления, — все это делалось за деньги. Пребывание в госпитале обошлось нам в пять тысяч долларов. Самое ужасное в этом всем — даже не сумма, а то, что тебе никто не говорит, сколько и за что ты будешь платить. Тебя просто ставят перед фактом.

Алена рассказывает, что в США не существует предродового отпуска.

— Предполагается, что ты работаешь до последнего дня, до последнего часа. Потом у тебя начинаются схватки, ты едешь в госпиталь, рожаешь, а через два дня, родив ребенка, выходишь на работу. Только в двух штатах есть закон, по которому женщине предоставляется шесть недель отпуска после родов. В других штатах существует такое понятие, как отпуск по семейным обстоятельствам (это могут быть роды, уход за больным родственником, смерть в семье). Длительность отпуска устанавливает работодатель, причем на него можно рассчитывать только, если отработал в компании больше года. Кто-то дает шесть недель, кто-то три месяца.

В компании, в которой работает Алена, предоставляют шесть недель не оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком. В отпуск по семейным обстоятельствам можно уйти до родов, если состояние здоровья беременной не позволяет справляться с рабочими обязанностями.

—  Закончился отпуск — грудничков отдают в ясли (садики принимают малышей с 6 недель), а сами выходят на работу. Продлить его нельзя. В моем случае мне очень повезло с начальницей. Дату родов мне ставили на 14 сентября, но уже в середине августа мое состояние ухудшилось. Сжав зубы, я ходила на работу (никаких поблажек мне не делали, давали ту же нагрузку), аж пока у меня не началось кровотечение. Начальница на свой страх и риск — теоретически не имела права это делать — отпустила меня в не оплачиваемый отпуск на 12 недель. Через 4 дня я родила, почти на две недели раньше срока.

В компании, в которой работает муж Алены, если у сотрудника родился ребенок (неважно, мама ты или папа), дается три недели оплачиваемого отпуска с ребенком.

— Муж из трех недель взял только две, потому что закон законом, а за рабочее место все держатся. И если бы компании грозили сокращения, его вполне могли бы уволить первым, потому что он на целых 3 недели выпал из обоймы.

Злата Бьюкденай, 33 года, рожала в Лондоне: «Мой иммиграционный статус клинику не волновал»

Своего будущего мужа Злата Бьюкденай встретила, приехав в Лондон на отдых (у нее американское гражданство). Сам он пока не является гражданином Великобритании и находится в стране на бизнес-визе.

— Узнав о беременности в Лондоне, мы первым делом заполнили документы о том, что мой будущий муж обязуется нести за меня финансовую ответственность. Это необходимо для того, чтобы меня бесплатно обследовали в клинике. Мой иммиграционный статус клинику не волновал. Все, что требовалось, — наличие прописки. Так как у моего мужа она была, а я находилась на его иждивении, я автоматически получала право обследоваться бесплатно в государственной клинике района, за которым мы закреплены. В январе я начала обслуживаться в клинике. В феврале мы поженились. Никакой медицинской страховки покупать не надо было.

Качеством обслуживания в государственной клинике Злата очень довольна:

— Меня осматривали от и до. Сюсюкались со мной, утешали, когда узнали, что я с детства очень боюсь уколов. Каждый врач, у которого я проходила осмотр, поздравлял с беременностью, особенно, когда узнавал, что беременность первая, — рассказывает Злата. — Я пребывала в полной уверенности, что могу получить помощь любого рода. В клинике даже была комната, где можно было переночевать, если, например, беременная женщина повздорила с мужем, и не хочет возвращаться домой. Там ей предоставляется психологическая, юридическая помощь и трехразовое питание. Все бесплатно.

Чтобы присутствовать на родах в Лондоне, отцу ребенка не нужно проходить никаких тренингов. Более того, прийти в палату мужчине можно прямо с улицы, не переодеваясь.

— Можешь хоть в верхней одежде там сидеть, твое личное дело. Очень хорошие попались акушерки, они мужу и суп оставили, чтобы поел, и подушку дали, чтобы поспал. Схватки длились долго, — 22 часа, — муж отлучался купить мне еду, — яблоки, кофе, — никто не контролировал, что он там мне приносит поесть.

Злата рассказывает, что палата была «самая обычная».

— Соседей там нет, только ты и твой муж. Тем, кто решает рожать без эпидуральной анестезии, предоставляют лучшие палаты. Они гораздо большего размера, на самом высоком этаже, с панорамным видом на Лондон, огромной кроватью и бассейном, на случай, если роженица решит рожать в воде. Никаких доплат за это не взымается. Таким образом в Великобритании поощряют естественные роды без обезболивания. На 31-й неделе, когда проводят бесплатные курсы для молодых мам и пап, рассказывают о плюсах естественных родов в воде и родов на дому с акушеркой. Акушерка приходит на домашние роды из госпиталя. Вообще я поняла, что в Великобритании к родам относятся, как к абсолютно естественному процессу, а не к чему-то экстремальному. На курсах нам, беременным, говорили, что если даже нас забросят на вертолете куда-то в кущи Гайд-парка, мы и там родим. Тело знает, как рожать. Конечно, что-то можно пойти не так. Но следует надеяться на лучшее.

Злата говорит, что после родов женщину с мужем и ребенком размещают в общей палате (палата разделена на сектора занавесками, так что женщин, детей и мужей слышно, но не видно), либо в отдельной палате с душем и туалетом с доплатой 120 фунтов за день.

— Мы выбрали второй вариант. Кормили бесплатно, трижды в день, причем можно было самой выбирать меню: курица, мясо, несколько видов десертов, вегетарианские блюда. За два часа до приема пищи приходила женщина с планшетом, показывала опции, я выбирала, что хочу съесть, она выдавала мне талон. С этим талоном я выходила из палаты к специальному фургончику и мне выдавали заказ.

Злата находится на иждивении мужа (которому право находиться в стране дает ведение им здесь бизнеса), то никакого пособия при рождении ребенка ей не полагается.

— Мы не являемся гражданами Великобритании, и наша дочь, родившаяся здесь, не является гражданкой Великобритании. По паспорту Марго — гражданка США (у меня — американское гражданство). Дети, родившиеся в Великобритании, не получают право на гражданство, а получают право на постоянное место жительства. У меня ПМЖ будет в следующем году, спустя два года жизни в стране. Муж сможет претендовать на получение гражданства через полтора года. Дочь, соответственно, тоже. Мне нужно прожить в стране еще пять лет, чтобы начать оформлять гражданство.

 
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