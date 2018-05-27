«Работают в РФ, доживать приезжают на родину». Чем Беларуси неудобен договор ЕАЭС по гастарбайтерам

В последние годы набирает силу трудовая миграция белорусов в другие страны, по ряду причин (языковая близость, дефицит рабочей силы) чаще всего ими делается выбор в пользу России.

Это отмечает заведующая отделом человеческого развития и демографии Института экономики НАН, кандидат экономических наук Анастасия Боброва в журнале «Финансы. Аудит. Учет». По мнению специалиста, эта ситуация создает ряд трудностей. Одной из них является то, что соотечественники работают на экономику другой страны, но тяжесть пенсионных выплат часто ложится на плечи нашего государства.

Противоречия призван разрешить Договор о пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов Евразийского экономического союза, однако первые редакции документа содержат ряд норм, на принятие которых соглашаться Беларуси нецелесообразно, уточняет специалист Института экономики НАН.

— Сейчас ведется подготовка Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС. Однако подписание документа в предлагаемой редакции может не решить имеющиеся трудности, а создать новые. Чтобы не допустить негативных для себя последствий, Беларуси необходимо активно отстаивать собственные интересы, — пишет Анастасия Боброва.

Эксперт отмечает, что белорусы, которые трудятся в России, вносят вклад в формирование российского пенсионного фонда. «При этом в большинстве случаев доживать свой век наши соотечественники возвращаются на родину. В результате возрастает нагрузка на Фонд соцзащиты», — поясняет Анастасия Боброва.

По ее мнению, Беларуси нужно отстаивать вопрос перечисления средств пенсионного страхования в пенсионный фонд государства, гражданином которого является работник — в страну постоянного проживания.

В Договоре о пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов ЕАЭС есть и другие минусы для Беларуси, считает Анастасия Боброва.

— Как следует из проекта документа, базовая часть пенсии будет выплачиваться страной проживания, накопительная — экспортироваться в полном объеме. За трудовой стаж, полученный после вступления в силу договора, пенсии начнет назначать и выплачивать государство, на территории которой он приобретен, — поясняет Анастасия Боброва. — Однако работа по определенной специальности, на определенной должности или в определенных условиях труда в одной стране ЕАЭС и аналогичные периоды стажа не будут суммироваться. Это может лишить наших соотечественников законно заработанных надбавок к пенсии.

При этом в России предполагается применить индивидуальный коэффициент за стаж работы, приобретенный на территории других государств, который может не соответствовать справедливому начислению пенсий белорусов, считает эксперт. По ее мнению, выплаты пенсионного содержания трудовым мигрантам будут урезаны, так как часть предполагается выплачивать в форме различных надбавок, доплат и т.д., которые предусмотрены только лицам, проживающим на территории той или иной страны.

— Более того, не исключено, что в перспективе Россия проведет реструктуризацию порядка назначения пенсий, увеличив долю «территориальных выплат» по аналогии с налоговым маневром в сфере оборота нефтепродуктов. В этой связи сегодняшние договоренности «в интересах трудовых мигрантов» ведут скорее к обратному результату.

Анастасия Боброва приводит в пример ситуацию, которая вполне вероятно при подписании договора. Белорус выработал на родине необходимый страховой стаж — 15,5 лет, но при этом проработал в России 15 лет. В результате при страховом стаже порядка 31 года он будет претендовать на назначение пенсии одновременно в двух государствах. «В сумме при определенных условиях (высокий уровень заработной платы) это будет немногим меньше двукратного уровня пенсии, если бы весь указанный стаж был выработан в Беларуси (что связано с применением уравнительной методики расчета). Налицо дискриминация по отношению к лицам, всю жизнь отработавшим в одной стране», — пишет эксперт. То есть белорусам будет выгоднее выработать страховой стаж в двух странах, чем только в одной Беларуси.

Эксперт резюмирует, что в проект договора изначально заложены противоречивые правовые нормы, которые не решают проблему учета трудового стажа на территории других государств-членов ЕАЭС большинства трудовых мигрантов, а также спровоцируют дальнейший отток трудовых ресурсов из Беларуси в Россию в расчете заработать вторую пенсию.

Анастасия Боброва отмечает, что международная миграция пока не привела к существенному сокращению численности Беларуси. «При этом она уже оказывает негативное влияние на экономику нашей страны. Во-первых, уезжают в основном молодые высокообразованные кадры, которые замещаются менее квалифицированной рабочей силой. Во-вторых, обостряется проблема старения населения. В результате увеличиваются расходы на социальное обеспечение и здравоохранение для пожилого населения», — пишет эксперт.

По данным официальной статистики, в 2017 году в Беларуси наблюдался миграционный прирост, сформированный за счет положительного сальдо как со странами СНГ, так и с другими государствами. В потоке выбывших преобладают соотечественники, выехавшие в СНГ, их доля в общем объеме покинувших республику составляет 63%. Большинство из них уезжает в Россию.

По данным МВД, общее число выехавших на работу в Россию по официальным заключенным договорам и контрактам в 2014—2017 годах составило 21 075 человек. При этом к нам из России на заработки приехало 9359 человек. Однако реальное количество выехавших на работу в РФ белорусов значительно выше, убеждена эксперт.

Анастасия Боброва приводит данные Главного управления по вопросам миграции МВД России, по которым только в 2016 году в России находилось 128 тысяч работающих белорусов.

Одна из основных причин, по которой белорусы уезжают на заработки в России, — более высокая оплата за аналогичный труд, обращает внимает эксперт. Кроме того, трудовые отношения упростились между странами после создания ЕАЭС.