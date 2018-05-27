В Сирии погибли четверо российских военных

Четверо российских военных погибли в Сирии в результате огня боевиков, сообщили в воскресенье в Минобороны России. Двое российских советников, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте; еще пятеро военных получили ранения, двое из них скончались, несмотря на усилия медиков.

«Два российских военных советника, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте. Еще пять российских военнослужащих получили ранения и были оперативно доставлены в российский военный госпиталь. Военные медики до конца боролись за жизнь двух раненых военнослужащих, но спасти их не удалось», — сказали в ведомстве.

По данным ведомства, бой произошел в провинции Дейр эз-Зор в темное время суток — артиллерийскую батарею сирийских правительственных войск атаковали несколько мобильных групп террористов. Сирийские военнослужащие вместе с прикомандированными из состава аппарата военных советников российскими военнослужащими приняли бой, отметили в Минобороны.

«В ходе боя, длившегося около часа, военнослужащими уничтожены 43 террориста и шесть автомобилей высокой проходимости с установленным на них крупнокалиберным вооружением», — сообщили в министерстве.