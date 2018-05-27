«Еще никакого Чернобыля не было, а Машеров понимал, чем для Беларуси может быть чревата АЭС»

Прошедший в Сочи форум «Атомэкспо-2018» стал точкой невозврата для БелАЭС. Подписанные там договоренности практически исключают для официального Минска возможность остановить строительство АЭС в Островце.

В поисках смысла для БелАЭС

Порой складывается впечатление, что чиновники белорусского правительства наперебой стараются оправдаться перед президентом, который в своем недавнем послании народу и парламенту недовольно заявил: «Работают сотни ученых, тысячи специалистов системы Минэнерго, Минстройархитектуры — а мне до сих пор внятно никто не доложил, как [атомная] станция будет встроена в экономику страны».

Свой вариант оправдания 14 мая в Сочи на конференции «Атомэкспо-2018» озвучил вице-премьер Владимир Семашко. Но начал он с упоминания о том, что скоро правительству придется рассказывать главе государства о судьбе атомного проекта прямо в Островце. «Грядет доклад президенту страны непосредственно на площадке станции. Мы должны быть абсолютно готовы к этому, — сказал Семашко в Сочи белорусским журналистам. — Надо к концу 2019г. ввести энергоблок N1 и буквально через полгода, к 1 июля 2020г., ввести в промышленную эксплуатацию, включить в сеть, вывести на проектную мощность энергоблок N2. Это тема главная и единственная у нас с «Росатомом».

Что до пояснений по «роли и месту» АЭС в белорусской экономике, то тут у вице-премьера свой ответ готов. По его оценкам, ввод АЭС в эксплуатацию позволит снизить потребление природного газа на 5,5 млрд. куб. м в год — до 14,5 млрд. А значит, не только снизится углеводородная зависимость от России, но и улучшится экологическая ситуация. «Это минус 7-10 млн. тонн выбросов парниковых газов», — уточнил Семашко.

Чтобы обеспечить спрос на электроэнергию, в стране планируется всячески стимулировать развитие электрического транспорта. «Три десятка электробусов уже ездят по Минску, они прижились, всем нравится. А мы видим прямой эффект — снижение на 15% энергии по сравнению с троллейбусом», — сказал Семашко. Что же касается возможности продавать электроэнергию за рубеж, то после отказа Польши и Литвы Беларусь рассматривает преимущественно рынок ЕАЭС — в свете обещанного на 2015г. единого рынка электроэнергии и газа.

Впрочем, пока вице-премьер затруднился уточнить, с какими странами и компаниями идут переговоры. Зато уверен: Беларусь не остановится на строительстве двух энергоблоков, и в перспективе построит еще два.

От «Атомстройэкспорта» к «ТВЭЛ»

Ключевой момент в процессе строительства АЭС — загрузка ядерного топлива в реактор. До этого момента строящуюся атомную станцию еще можно перепрофилировать в тепловую (как это было сделано в Руденске под Минском). После — уже нельзя. Для Островецкой АЭС этот момент должен наступить в ноябре нынешнего года, когда на станцию поступит первая партия уранового топлива.

Судя по всему, долгосрочный контракт на его поставку подписан только сейчас. На «Атомэкспо» замминистра энергетики РБ Михаил Михадюк рассказал журналистам, что генподрядчик строительства БелАЭС — российская компания «Атомстройэкспорт» — обязался поставить ядерное топливо на каждый энергоблок только для первой загрузки и одной перезагрузки. А в дальнейшем поставки топлива будет обеспечивать специализированная компания «ТВЭЛ» — топливное подразделение «Росатома».

Справка «БелГазеты». Аббревиатура ТВЭЛ расшифровывается как «тепловыделяющий элемент» — это главный конструктивный элемент активной зоны гетерогенного ядерного реактора, содержащий ядерное топливо. Обычно ТВЭЛы оформлены в виде тепловыделяющих сборок из нескольких стержней — циркониевых трубок, содержащих внутри таблетки диоксида урана. Название «ТВЭЛ» получила российская компания — производитель ядерного топлива, входящая в состав топливного дивизиона госкорпорации «Росатом». Включает ряд предприятий по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. На ядерном топливе с маркой «ТВЭЛ» работают 76 энергетических (17% мирового рынка) и 30 исследовательских реакторов в 15 странах мира.

«Перезагрузка — это имеется в виду, что через год часть топлива выгорает, выгружается и дозагружается. Мы договорились и генеральным контрактом предусмотрено, что цена изготовления топлива будет формироваться на тех же принципах, что и для России, а сырье будет покупаться по цене спотового рынка, — сказал Михадюк. — Контракт с «ТВЭЛ» уже подписан, речь идет о поставках топлива на ближайшие 14-15 лет. Цена топлива — это коммерческая тайна».

Но если с поставками ядерного топлива уже все решено, то с ядерными отходами, как оказалось, еще нет. Михадюк, отвечая на вопросы о том, что будет с радиоактивными отходами, признал: «Принципиально у нас в межправительственном соглашении с Россией прописано, что мы можем отправлять топливо на переработку в Россию. Сейчас идет отработка наиболее экономически выгодного варианта. В этом году стратегию планируется утвердить». Хотя, по его словам, стратегия по обращению с эксплуатационными отходами уже утверждена белорусским правительством, а Национальная стратегия по обращению с радиоактивными отходами «находится в разработке».

Что говорят

Сергей МЫШКЕВИЧ, старший инженер АО «Новосибирский завод химконцентратов», подразделения компании «ТВЭЛ» (Новосибирск). Любые разговоры о том, что БелАЭС сможет использовать не российское ядерное топливо — спекуляции чистой воды. Такие заявления делали белорусские чиновники, говоря, что АЭС обеспечит энергетическую независимость. Но тот, кто так говорит, сознательно обманывает. Украинцы за 25 лет так и не смогли обеспечить себе альтернативного поставщика ТВЭЛов. Потому как атомная энергетика в СССР и на Западе с самого зарождения развивалась по разным стандартам. Советские, а теперь российские ядерные реакторы предусматривают использование ТВЭЛов не просто другой формы и состава оболочки, но и вообще совершенно других параметров, чем, например, реакторы компании Westinghouse.

Андрей АКСЁНОВ, эксперт по экономике гражданской кампании «Наш Дом» (Гомель). Хочу напомнить пару малоизвестных фактов. АЭС в Беларуси собирались строить еще в конце 1960-х — тогда этот вопрос начали прорабатывать в Москве. К 1971г. определили площадку для строительства: на берегу озера Снуды в Браславском районе Витебской области. Но первый секретарь ЦК КПБ Петр Машеров тогда надавил, как мог, на Москву. И в 1972г. с подачи Минэнерго и Министерства среднего машиностроения СССР площадку перенесли на литовский берег озера Дрисвяты — так появилась Игналинская АЭС. Еще никакого Чернобыля не было, а Петр Миронович понимал, чем для Беларуси может быть чревата АЭС.