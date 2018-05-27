«Великий Путин, возможно, просто не в курсе деталей и смотрит телевизор»

Даже если руководство страны не в курсе деталей, продвинутые участники экономического форума в Петербурге не могут не знать об арестах и пытках, происходящих в стране.

Авторы ура-патриотических интернет-колонок о тупых голландских следователях — тем более. Но продолжают рапортовать об экономических успехах, обсуждать проценты роста ВВП и требовать всеобщей мобилизации.

В лентах агентств и выпусках новостей на федеральных телеканалах сплошным потоком новости с Петербургского экономического форума. Серьезные эксперты обсуждают, сколько процентов роста ВВП обеспечат для России вхождение в пятерку ведущих экономик мира по заветам великого Путина. Ранимые эксперты — вопиющий факт: Борис Гребенщиков исполнил на форуме песню, содержащую слова, запрещенные к употреблению Роскомнадзором, и теперь непонятно, смогут ли после такого жить спокойно нежные участники мероприятия. Великий Путин встречается с обычным Макроном и ловко отвечает на самые заковыристые вопросы журналистов — хоть про Сенцова, хоть про «Боинг».

Вице-премьер Антон Силуанов обещает снижение прямых налогов. Министр культуры Владимир Мединский обещает, что его ведомство будет работать еще лучше, хотя, казалось бы, куда уж? Алексей Кудрин, в недавнем прошлом — надежда лояльной части либеральной интеллигенции, а ныне — директор (пробирной, зачеркнуто) Счетной палаты, щеголяет поэтическими метафорами, уподобляя новое правительство — да, представьте себе, они называют это новым правительством, — тигру, который приготовился к прыжку.

Ультрапутинисты, люди, более патриотичные, чем сам президент, наблюдают, как и я, за деяниями участников форума с диванов и выражают сомнения в том, что так называемое новое правительство способно обеспечить, по заветам великого Путина, настоящий прорыв и мобилизовать нас для грандиозного рывка. В общем, жизнь кипит.

А фоном… А что у нас фоном? Фоном — аресты сторонников Алексея Навального по всей России. Хватают, обвиняют в организации несанкционированного митинга 5 мая, отправляют под административный арест на тридцать суток, выписывают дикие штрафы.

А Олега Навального, брата Алексея, в очередной раз отправили в ШИЗО под надуманным предлогом, зато как раз перед свиданием с семьей. Вернее, вместо свидания.

Фоном — голодовка Олега Сенцова, на вопрос про которого так ловко ответил на форуме великий Путин. Двенадцатый день пошел, и даже уважаемые люди, подписавшие петицию о немедленном освобождении украинского режиссера, не замечают почему-то, что он не о себе просит. Он требует освободить других украинских политических заключенных, находящихся в российских тюрьмах. 64 человека.

Фоном — сотрудники ФСБ продолжают пытать антифашистов, проходящих по так называемому «пензенскому делу». Уже после того, как история с пытками попала в СМИ и вызвала определенный резонанс, все равно продолжают. Вот совсем простой, обыденный в своем кошмаре рассказ одного из фигурантов дела, Дмитрия Пчелинцева:

«Когда меня перестали бить по лицу и в живот, меня ударили током… Они общались между собой: “Контакт плохой, бьет слабо”. Я заорал, что не надо сильнее. Третий все время упирался мне коленом в грудь, сжимал мои гениталии до такой степени, что в глазах белело. “С женой твоей что будем делать? Пусть для начала таджики толпой изнасилуют, раз болтливая такая… Ты враг и террорист. Вот в чем правда. И к тебе никто не приходил”. Я все повторил. “Жену в расход? Или найдешь слова, чтобы она поняла?” Я ответил, что найду точно. Мне сказали после еще пары ударов током: “Возвращаешь показания, говоришь, про пытки врал”».

Ну, и еще, конечно, фоном — «Боинг»: в четверг опубликовано заявление Совместной следственной группы, из которого ясно, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», атаковавший самолет, попал в Донбасс с территории Российской Федерации. На вопрос про который великий Путин на форуме почти отшутился. Прикинулся, что не понял, о каком самолете речь. Путин почти отшутился, а ультрапутинисты в социальных сетях продолжают веселье, сочиняют остроумные твиты, повторяют собственный вопрос: «Ну, а кто самолет-то сбил?» Это, если вы не поняли, тонкий юмор.

Протестная акция против пыток, Санкт-Петербург. Фото: Olga Maltseva/AFP

Особых сомнений о происхождении ракеты не осталось уже после публикации доклада группы Bellingcat. А уж теперь-то, когда данные независимых расследователей подтверждают официальные следователи, как у людей получается весело шутить? Кажется, для человека, который себя патриотом называет без издевки, лучшая стратегия — тихо надеяться, что управляли тем «Буком» все-таки не кадровые российские военные, а донецкие ополченцы (заявление ССГ оставляет на это шанс). Но нет, молчать не выходит, не иссякает поток искрометного юмора.

Великий Путин, возможно, просто не в курсе деталей, смотрит телевизор, искренне думает, что интернет — это такое место, где переписываются террористы. Но все прочие, продвинутые участники питерского форума не могут не знать об арестах, побеждающих время, пытках и прочем. Авторы ура-патриотических и мобилизационных интернет-колонок и веселых твитов о тупых голландских следователях — тем более в курсе. Не могут не знать, но могут не замечать — и продолжают рапортовать об успехах, обсуждать проценты роста ВВП и требовать всеобщей мобилизации.

Не задумываясь о том, на черта вообще нужны экономические прорывы в государстве, где рассказы о пытках не производят особенного фурора. Все, начиная с самого президента, вот буквально все — и любители блокчейна, и ревнители традиций — часто рассуждают о справедливости как базовой для России ценности. О том, что справедливость — фундамент, на котором наша государственность строится.

Я про справедливость рассуждать не возьмусь. Но вот пытки, фальшивые суды и неспособность хотя бы промолчать, когда тебя уже буквально носом тычут в преступления, к которым твое государство причастно, — так себе фундамент для любых возвышенных начинаний. Совершенно негодный фундамент.