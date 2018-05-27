Трамп и Ким Чен Ын все же хотят встретиться

Договоренность о встрече с Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре не изменилась, заявил Дональд Трамп. Ранее президент США сообщал о своем решении от нее отказаться, однако затем допустил, что переговоры все же могут пройти по плану.

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что до сих пор рассчитывает на встречу 12 июня в Сингапуре с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом он, как передает Reuters, сообщил, выступая перед журналистами, в Белом доме.

«Мы отлично справляемся с тем, что касается саммита с Северной Кореей», — сказал политик. «[Переговоры с представителями КНДР] идут очень хорошо, поэтому мы рассчитываем, что [договоренность о встрече] 12 июня в Сингапуре не изменилась. Посмотрим, что будет дальше», — заключил Трамп.

В свою очередь лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил свою «твердую приверженность» к проведению саммита с президентом США Дональдом Трампом 12 июня, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Несколько дней назад, 24 мая, глава Соединенных Штатов, реагируя на угрозы КНДР отменить эти переговоры из-за военных учений Вашингтона и Сеула на Корейском полуострове, объявил, что после таких «враждебных» заявлений считает проведение саммита «неуместным». «Встреча в Сингапуре не состоится», — подчеркивал Трамп. Однако спустя несколько дней он все же допустил, что встреча с Ким Чен Ыном может состояться по плану. «Посмотрим, что будет. Мы сейчас ведем с ними [представителями Северной Кореи] переговоры», — говорил он журналистам. В КНДР подобные заявления Трампа сочли неожиданными.

26 мая стало известно о том, что команда Белого дома все же отправится в Сингапур для того, чтобы подготовить площадку для саммита.

Об организации встречи лидеров США и Северной Кореи в Сингапуре стороны договорились в конце апреля. Перед этим несколько визитов в КНДР совершил американский госсекретарь Майк Помпео.​ В Северной Корее он в том числе встречался с Ким Чен Ыном. С ним чиновник, помимо организации саммита с главой Соединенных Штатов, обсуждал проблему денуклеаризации Корейского полуострова.