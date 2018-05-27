А вот и «пятая колонна»

Ну вот и дождались, толерантные.

9 мая под брендом «Бессмертный полк» по центру Минска прошло шествие пророссийских сил.

Фото Вадим Замировский, TUT.BY

После Крыма и Донбасса в экспертной среде было много алармистских прогнозов, что следующей мишенью российского экспансионизма станет Беларусь. И для этого существуют благоприятные условия. Социологи фиксировали, что под воздействием российских телеканалов большинство белорусского населения настроено более пророссийски, чем политическое руководство страны. Здесь действует немало организаций, пользующихся политической и финансовой поддержкой России.

Однако до сих пор все это было лишь фактом социологии, экспертных размышлений, интеллектуальных упражнений. Но вот демарш 9 мая стал самой значительной политической демонстрацией лояльности соседней державе за все время существования независимой Беларуси.

После Крыма Россия стала использовать празднование Дня Победы как идеологическое обоснование политики имперского реванша. Официальный Минск это не устраивает, и он пытается мягко дистанцироваться от Москвы. А. Лукашенко в выступлении 9 мая заявил, что кто-то хочет приватизировать нашу Победу. Это явный намек на Россию. Поэтому белорусские власти на ходу стали создавать собственные символы и атрибуты праздника. Вместо георгиевской ленточки введена белорусская бутоньерка с цветами государственного флага, вместо акции «Бессмертный полк» — праздничное мероприятие «Беларусь помнит» почти с тем же содержанием.

Но тут на политическую арену вышли пророссийские организации. Они начали подготовку проведения шествия под брендом «Бессмертный полк» вне рамок официального празднования и в пику ему. Для них было принципиально важно именно это название своей акции, поскольку оно стало частью, продолжением аналогичной российской политической кампании, распространяемой на многие страны. Одним из организаторов акции стал небезызвестный Андрей Геращенко, уволенный с госслужбы за то, что не признавал нашу страну белорусским государством, а теперь являющийся главой координационного совета российских общин при посольстве РФ в Беларуси.

Мингорисполком не разрешил проведение шествия «Бессмертный полк» и призвал ее организаторов присоединиться к официальному мероприятию на площади Победы.

И вот здесь неожиданно для всех пророссийские организации стали демонстрировать силу, призвав своих сторонников через социальные сети на несанкционированную акцию. Действующее в Беларуси уже несколько лет российское информационное агентство «Спутник» вдруг выявило свою роль троянского коня. Оно стало активно публиковать призывы того же Андрея Геращенко не подчиняться властям и прийти на несанкционированную акцию, одновременно имитируя возмущение общественности России запретом шествия «Бессмертный полк».

Помните, после Дня Воли Александр Лукашенко в категоричной форме потребовал от министра внутренних дел Игоря Шуневича жестко пресекать все несанкционированные акции. Но теперь белорусские власти, всегда такие сильные и непреклонные в отношении оппозиции, перед прессингом «русского мира» неожиданно уступили. Они не скрывали своей растерянности. Хотя официального разрешения так и не было, но 8 мая появилась устная договоренность, что власти не будут препятствовать шествию. Потом сам А. Лукашенко неуклюже оправдывался, дескать, это в Беларуси первыми придумали ходить на этот праздник с портретами погибших воинов, мы и не думали ничего запрещать. Хорошая мина при плохой игре.

И вот 9 мая по главному минскому проспекту прошло шествие численностью полторы тысячи человек, которое не скрывало своей пророссийской направленности. Под видом почитания памяти Победы была демонстрация политической лояльности соседней стране. Колонна была хорошо организована, в большом количестве присутствовала соответствующая атрибутика. Георгиевские ленты — это цветочки. Люди, которые несли портреты Ленина и Сталина, не скрывали своей ностальгии по СССР, желания вернуться туда. Молодые люди шли с майками «Армия России», «Донецкая Народная Республика», «Вежливые люди», с российским гербом. Фактически руководил колонной лидер организации «Русь молодая», заместитель председателя координационного совета руководителей общественных объединений российских соотечественников в Беларуси Сергей Лущ. Важно обратить внимание, что в шествии приняли участие люди из провластных структур.

Все участники акции понимали, что она проходит в пику политическому руководству Беларуси, так как официальное мероприятие проходило с другой стороны площади Победы. Единственное, что на ходу придумали власти, чтобы не допустить участников колонны на эту площадь, это поставили турникеты и долго, тщательно осматривали людей с металлоискателями. Знаменательно и то, что белорусские телеканалы фактически ничего не сообщали об этом шествии.

Информационная заметка агентства «Спутник» по итогам празднования Дня Победы вышла под заголовком «Бессмертный полк» прошел в среду по всей Беларуси». Здесь оно немного выдало желаемое за действительное. Во всех других городах страны шествия с портретами погибших предков проходили в рамках официальных мероприятий под названием «Беларусь помнит».

Но парадокс в том, что абсолютное большинство людей, которые шли с портретами, были уверены, что участвуют в акции «Бессмертный полк». Ведь белорусы живут в российском информационном пространстве и смотрят на мир через увеличительное стекло федеральных телеканалов РФ. Вот это стихийное, до конца не осознанное ощущение себя частью «русского мира» может быть и есть самое опасное.

Почему власти не решились запретить это шествие? На это есть несколько причин. Прежде всего, не хотелось портить праздник, которому власти уделяют чрезвычайно большое внимание. Во-вторых, власти, думаю, не ожидали, что шествие примет такой четкий пророссийский характер.

В-третьих, разгон акции «Бессмертный полк» вызвал бы определенный скандал в отношениях с Россией. Ведь подобные марши мирно прошли во многих странах мира, в Европе. Тем более на фоне разрешенного массового празднования оппозицией Дня Воли.

Наконец, в-четвертых, и это самое главное. Одно дело бить дубинками оппозицию, людей с бело-красно-белыми флагами. Это же враги режима, их не жалко. А здесь же люди политически родственные. Идею ностальгии по СССР долгое время высказывал сам А. Лукашенко. Силовое прекращение этого шествия вызвало бы недоумение и негодование большинства белорусского населения, которое видит мир сквозь призму российских телеканалов, считает, что «Крым — наш» и пр. Было немало публикаций о том, что В. Путин в Беларуси много больше уважаемый и популярный, чем А. Лукашенко.

Таким образом, на День Победы мы четко увидели в центре столицы пророссийскую «пятую колонну». Эти силы организационно офор­мились и имеют сильную поддержку из Москвы. Россия продемонстрировала эффект мягкой силы. Один из активистов пророссийского движения и участников этого шествия Артем Агафонов заявил: «Мне часто приходилось слышать от националистов, что мы не способны вывести людей на улицы. 9 мая мы расставили точки над «i» в этом споре. В полуподпольном шествии, разрешенном в последние часы, альтернативном официальному мероприятию, приняли участие столько людей, сколько сами националисты не выводили очень давно, даже имея заранее согласованное разрешение». В любом случае этот пророссийский демарш 9 мая — серьезный вызов для режима Лукашенко. Как писал Михаил Булгаков, Аннушка уже купила масло....

Чудеса белорусской идеологии