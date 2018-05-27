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Спорт
27.05.2018
Михаил Миронович, фото Reuters, Associated Press
Финал Лиги чемпионов в 8 фото

26 мая в Киеве состоялся финал Лиги чемпионов 2017/18. Матч «Реал – «Ливерпуль» стал трагикомедией, в которой нашлось место и возвышенному, и земному.

Пролог

Модная певица Дуа Липа выступила на киевском стадионе «Олимпийский» перед началом матча.

Акт 1

«Реал» считался фаворитом, но первые полчаса игру вёл «Ливерпуль». А потом капитан мадридцев Серхио Рамос, игрок сколь талантливый, столь и подлый, вывел из строя лидера мерсисайдцев Мохаммеда Салаха.

Рамос захватил руку Салаха, повалил его на землю и всем весом тела рухнул на плечо египтянина. Этот прием остался безнаказанным.

Салах попробовал продолжить матч, но через минуту покинул поле в слезах. Его участие в июньском чемпионате мира – под вопросом. В момент, когда травмированный игрок «Ливерпуля» покидал газон, Рамос смеялся.

Акт 2

После этого инициативой на поле практически безраздельно завладел «Реал». А на 51-й минуте испанцам еще и помог немецкий голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус, который допустил чудовищную ошибку, бросая мяч партнеру. Результатом стал гол Карима Бензема.

Акт 3

Но «Ливерпуль» еще трепыхался. Спустя 4 минуты Садио Мане сработал ногой, как шпагой, и отправил мяч в ворота «Реала».

Акт 4

Главный герой экшна вышел на арену по истечении первого часа матча. И спустя три минуты Гаррет Бейл забил космический по красоте гол, оказавшийся победным.

Акт 5

Контрольный самострел совершил всё тот же Кариус. Мяч после очередного удара Бейла летел прямо во вратаря «Ливерпуля», но руки у него оказались дырявыми.

Эпилог

В концовке матча на поле прорвался один из зрителей. Да не просто прорвался, а сумел вбежать в штрафную «Ливерпуля», сорвав очередную атаку «Реала».

Реал (Мадрид, Испания) – Ливерпуль (Ливерпуль, Англия) – 3:1 (Бензема, 51, Бейл, 64, 83 – Мане, 55)

Так мадридский «Реал» выиграл Лигу чемпионов третий раз подряд.

 
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