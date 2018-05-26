Цитата дня. Что министр образования думает о лимузинах на выпускных

Карпенко предложил старшеклассникам сохранить силы на ЦТ.

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— Не нужно делать из выпускного праздник планетарного масштаба. На мой взгляд, этим нельзя увлекаться. Ведь перед молодежью стоит серьезный профессиональный выбор. Им нужно достойно проявить себя во время вступительной кампании, а для этого нужно качественно подготовиться. Поэтому я бы на это нацеливался, а не на каком лимузине поехать на торжество и в каком Дворце культуры провести это мероприятие, — заявил министр образования Игорь Карпенко.

Заявление прозвучало в Могилеве во время республиканского праздника «Молодежь и творчество — история будущего».

Кроме того, чиновник успокоил выпускников, рассказав, что нововведения в ЦТ коснутся вступительной кампании 2019 года:

— Поэтому пока не будем вводить в заблуждение абитуриентов. Пусть они готовятся по существующим правилам и утвержденным программам.