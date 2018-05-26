Подушки на голове, пионеры и «умный город»

Мгновения мая – в фотографиях «Салідарнасці».
Май подходит к концу. С помощью фотографий вспоминаем, каким был этот уходящий навстречу лету месяц.
Майская классика — цветущий рапс, Шкловский район
Туристический объект «Трафімава крыніца» на родине Лукашенко. Репортаж
Орша: место, где остановилось время
Китайский гигант Huawei открыл в Беларуси инновационный центр. Фото Сергея Гапона
Фото Сергея Гапона
Репортаж из Оршанского района: «Пророссийские настроения здесь очень сильны. В Минске недорабатывают»
Май — время дембелей
Что было на открытии выставки World Press Photo 2018 в Минске
Подушки на голове, западные медиа в руках и другие невероятные детали «Мельницы моды 2018». Фото Сергея Гапона
Фото Сергея Гапона
Белорусских пионеров отправили «вперед, в прошлое». Фоторепортаж Сергея Гапона
И как же без майских гроз и ливней