Подушки на голове, пионеры и «умный город»

Мгновения мая – в фотографиях «Салідарнасці».

Май подходит к концу. С помощью фотографий вспоминаем, каким был этот уходящий навстречу лету месяц.

Майская классика — цветущий рапс, Шкловский район

Туристический объект «Трафімава крыніца» на родине Лукашенко. Репортаж

Орша: место, где остановилось время

Китайский гигант Huawei открыл в Беларуси инновационный центр. Фото Сергея Гапона

Фото Сергея Гапона

Репортаж из Оршанского района: «Пророссийские настроения здесь очень сильны. В Минске недорабатывают»

Май — время дембелей

Репортаж с Крапивенского поля

Что было на открытии выставки World Press Photo 2018 в Минске

Подушки на голове, западные медиа в руках и другие невероятные детали «Мельницы моды 2018». Фото Сергея Гапона

Фото Сергея Гапона

Белорусских пионеров отправили «вперед, в прошлое». Фоторепортаж Сергея Гапона

И как же без майских гроз и ливней