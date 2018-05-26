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В мире
26.05.2018
BBC
Лидеры КНДР и Южной Кореи во второй раз встретились на границе

Об итогах переговоров будет объявлено в воскресенье утром, 27 мая.

На этот раз Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились на территории КНДР. Фото The Blue House

Лидеры КНДР и Южной Кореи провели встречу, о которой не сообщалось заранее. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились в демилитаризованной зоне Корейского полуострова на границе двух стран.

Эта вторая встреча лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Первая встреча состоялась в конце апреля.

Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, который перешел через военно-демаркационную линию и перешел на территорию Южной Кореи в пограничном пунтке Пханмунджом.

Вторая встреча также прошла в пункте Пханмунджом, но уже на территории КНДР. Об итогах переговоров будет объявлено в воскресенье утром, 27 мая, сообщили в Сеуле.

Первая встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина стала кульминацией процесса постепенного потепления отношений между Сеулом и Пхеньяном, начавшегося несколько месяцев назад. Как предполагали эксперты, она должна была она подготовить почву для предстоящих переговоров между США и КНДР.

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Президент США Дональд Трамп и Ким Чен Ын договорились о саммите в начале марта. Предложение о встрече исходило от северокорейского лидера. До сих пор ни один из президент США не встречался лично ни с кем из лидеров Северной Кореи.

10 мая Трамп написал в «Твиттере», что его встреча с северокорейским лидером пройдет в Сингапуре 12 июня.

Переговоры с США

Дональд Трамп заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном все еще может состояться 12 июня, как и было запланировано. Фото AFP

Однако на этой неделе Трамп заявил, что отказывается от встречи с лидером Северной Кореи.

— Я очень хотел встретиться с вами. К сожалению, из-за ужасного гнева и открытой вражды в последнем вашем заявлении я считаю невозможным провести эту давно запланированную встречу, — говорилось в письме Трампа.

При этом Трамп отметил, что готов встретиться с северокорейским лидером в другой раз. После этого Пхеньян заявил, что готов провести переговоры с Вашингтоном «в любое время и в любом формате».

Заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Ке Гван подчеркнул, что Пхеньян глубоко сожалеет о решении Вашингтона отказаться от переговоров.

В минувшую пятницу, 25 мая, Дональд Трамп заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном все еще может состояться 12 июня, как и было запланировано, несмотря на то что днем ранее Белый дом объявил об отмене саммита.

— Посмотрим, как пойдет. Это может даже быть 12-е [июня]. Мы сейчас с ними говорим. Они очень хотят это сделать, и нам бы хотелось это сделать, — заявил Трамп журналистам в пятницу.

Об итогах переговоров будет объявлено в воскресенье утром, 27 мая.

 
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