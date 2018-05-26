Как долго Лукашенко сможет балансировать между Россией и Западом?

Чем грозит размещение российских войск на территории Беларуси?

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России и странам Запада стоит проявлять внимание к Беларуси, не соревнуясь друг с другом, а пытаясь найти точки соприкосновения.

Такое мнение на форуме «Минский диалог» высказал старший научный сотрудник Вашингтонского Фонда Джеймстауна Владимир Сокор.

По его словам, главная цель мировых игроков, которые имеют большое влияние, не дать разгореться в регионе военному конфликту. В частности, как считает эксперт, важно поддерживать нынешнюю нейтральную позицию Беларуси.

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