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Политика
26.05.2018
Салiдарнасць
Верный и непотопляемый: 5 фактов о Викторе Шеймане

Лукашенко поздравил с 60-летием чиновника, невъездного в ЕС.

Александр Лукашенко поздравил управляющего делами президента Виктора Шеймана с 60-летием.

— Ваш жизненный путь является достойным примером честного служения Отечеству. За годы профессиональной деятельности вы проявили себя как ответственный руководитель, умеющий эффективно решать сложные задачи государственного строительства, — говорится в поздравлении.

«Салідарнасць» собрала несколько фактов о чиновнике, находящемся в верхах власти третий десяток лет.

Голосовал за бело-красно-белый флаг

В 1990-м Виктор Шейман был избран депутатом Верховного Совета. Когда в 1991-м в парламенте решался вопрос об утверждении бело-красно-белого флага и «Погони», его голос в том числе стал решающим.

Входил в Объединение белорусских военных, возглавляемое Николаем Статкевичем.

С первого дня с Лукашенко

В 1994-м Шейман примкнул к команде кандидата в президенты Александра Лукашенко. В августе того же года был назначен на должность госсекретаря Совета безопасности.

В последующие годы Виктор Шейман побывал на многих должностях — от и.о. главы МВД и генпрокурора, до помощника президента по особым поручениям.

Черный список

Шейман входит в список белорусских чиновников и государственных деятелей, которым запрещен въездных в страны ЕС и США. Белорусская оппозиция и международные правозащитные организации подозревают Шеймана в организации так называемых «эскадронов смерти», которым приписывают похищение и убийство оппозиционных лидеров и и оператора российского телеканала ОРТ Дмитрия Завадского.

Ульяна Захаранка не дачакалася. Чаго дачакаемся мы?

В конце 1990-х по иску чиновника решением суда была закрыта крупнейшая независимая газета «Свабода».

Был уволен после взрыва в Минске

7 июля 2008-го Лукашенко на разборе обстоятельств взрыва, произошедшего в Минске 4 июля во время ночного концерта, заявил Шейману: «Не думаю, что вы должны оставаться в этой должности после инцидента». На следующий день был подписан указ об освобождении Шеймана от должности в связи «с переводом на другую работу».

Работа на дальней дуге

Во второй половине нулевых Шеймана отправили налаживать связи в Каракас. Спустя годы его труды оценил президент Венесуэлы Уго Чавес, наградивший его за «личный вклад в реализацию соглашений между правительствами двух стран» орденом «Звезда Карабобо».

В наши дни география визитов Шеймана по дальней дуге расширилась благодаря Зимбабве.

С 2013-го возглавляет Управление делами президента.

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