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Скандалы
26.05.2018
В Третьяковской галерее повредили картину Репина «Иван Грозный»

Об акте вандализма сообщает сайт галереи.

Посетитель Третьяковской галере серьезно повредил картину «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Инцидент произошел вечером 25 мая, сообщает пресс-служба галереи.

«25 мая 2018 года в 20:55, прямо перед закрытием музея, во время комиссионного обхода постоянной экспозиции Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке мужчина из числа последних посетителей музея прорвался в уже пустой зал И.Е. Репина сквозь группу сотрудников Третьяковской галереи, которые проводили плановый осмотр залов перед их закрытием, и нанес по застекленному полотну картины «Иван Грозный и сын его Иван…» несколько ударов металлической стойкой ограждения», — говорится в сообщении.

В результате ударов толстое стекло, защищавшее работу от колебаний температурно-влажностного режима, было разбито. Картине нанесены серьезные повреждения. Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича. От падения стекла сильно пострадала авторская художественная рама. По счастливой случайности самое ценное – изображения лиц и рук царя и царевича – не пострадали, — отметили в пресс-службе.

Вандала задержали и передали правоохранительным органам. С ним ведутся следственные действия.

 
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