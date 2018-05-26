Экстремальное селфи: минчанин забрался на опору ЛЭП и получил ожоги

Специалисты напоминают, что любое нарушение охранной зоны ЛЭП, а тем более подъем на опору, смертельно опасно.

Минчанин из-за экстремального селфи на ЛЭП попал в реанимацию, сообщили в «Минскэнерго». Случай произошел 25 мая.

Молодой человек 22 лет поднялся на опору ЛЭП 110 кВ «Колядичи – ТЭЦ-4», возможно, для того, чтобы сделать фото. Получив обширные ожоги, он был доставлен в отделение реанимации.

— Высокое напряжение поражает даже на расстоянии. Все больше подростков в последнее время гибнут при увлечении экстремальными селфи, — отметили на предприятии.