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Кино
26.05.2018
Дмитрий Кузьмин, Газета.ru
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»

В прокате фильм о войне, контрабандистах, космических путешествиях и перестрелках.

В мировой прокат выходит уже десятый по счету полнометражный фильм из вселенной «Звездных войн». На этот раз создатели предложили спин-офф, рассказывающий о молодых годах одного из ключевых персонажей саги Хане Соло, великолепно сыгранном в оригинальной трилогии Харрисоном Фордом.

Молодой Хан (Олден Эренрайк) бежит со своей возлюбленной Ки’рой (Эмилия Кларк) с планеты Кореллии, где они находятся в фактическом рабстве. Однако в последний момент Киру успевают поймать в космопорте, и Хан, дав обещание вернуться за ней, вынужден записаться в имперские штурмовики, чтобы покинуть ненавистную родину.

Оказавшись в пехоте на чуждой планете, главный герой знакомится с вуки Чубаккой и примыкает к отряду контрабандистов, с которыми решается на большое дело, сулящее весьма крупную прибыль.

Это лишь завязка насыщенного событиями фильма, который расскажет о похождениях Хана Соло и знакомстве со многими известными персонажами из оригинальной трилогии.

Фильм создавался с большими проблемами. Съемки начались в январе 2017 года. Режиссерами были приглашены Фил Лорд и Кристофер Миллер, однако дуэт покинул летом проект из-за разногласий с LucasFilm.

Спасти ситуацию был призван оскароносный режиссер Рон Ховард, который в итоге снял более 70% материала, что позволило включить только его имя в титры в качестве режиссера.

Возможно, именно из-за проблем во время съемок картина вышла неровной и рваной. Повествование пляшет, и многие эпизоды и хорошие задумки обрываются, не доведенные до логического конца.

Чего нельзя отнять у создателей, так это тщательно проработанного мира, в котором происходит действие. Галактика находится под гнетом Империи, однако жизнь во всех ее проявлениях на планетах продолжается, и это главная заслуга авторов.

Каким бы ни был кровавым и диктаторским правящий режим, люди, а в нашем случае — все разумные существа, имеют свои проблемы, находят пути к выживанию, а присутствие самой Империи нанесено только легкими штрихами, что создает ощущение погружения во вселенную «Звездных войн» немного с другой стороны.

Здесь нет эпичности, присущей основным фильмам, зато есть подробное изображение жизни за линией фронта. Даже в эпизоде, где Хан Соло идет в пешую атаку, война показана глазами героя, а Ховард ни разу не дает общего плана, сосредоточившись на Соло и его ближайшем окружении.

К сожалению, именно в этот момент фильм дает первый сбой. Разогнавшись «на рубль», показав боевые действия изнутри, Ховард моментально спрыгивает с рельсов, и бьет «на копейку», бросив локальный военный конфликт на произвол судьбы и сосредоточившись на знакомстве главного героя с контрабандистом Беккетом, его командой и Чубаккой.

Таких моментов будет еще много, и поэтому просмотр картины напоминает сломанные американские горки — слишком много кульминаций, а развязка только одна в самом конце, да и та без точки, а с полупрозрачной запятой.

Неизвестно, планируется ли продолжение спин-оффа, но если оно будет, то в этом случае все должно завершиться должным образом.

Самым же большим провалом фильма о Хане Соло, как это ни парадоксально звучит, стал сам Хан Соло, и претензий к сыгравшему его Олдену Эренрайку почти нет. Проблема кроется в сценарии и режиссуре.

Эренрайк потрудился на славу — он скопировал мимику, жестикуляцию и взгляды Харрисона Форда, однако в его персонаже нет того подкупающего цинизма, которым обладал оригинальный Хан.

Ведь за ироничной ухмылкой Форда скрывался целый букет эмоций, помыслов и переживаний, а здесь все это отсутствует. Хан угадывается внешне, но не узнаются его поступки и мотивация, что изрядно понижает интерес к сюжету.

Все остальные персонажи вписались в повествование идеально. Это и Беккет Вуди Харрельсона, и его возлюбленная Вэл (фантастически красивая Тэнди Ньютон), Чубакка, криминальный босс Драйден Вос (Пол Беттани) и, конечно же, Лэндо Калриссиан в исполнении Дональда Гловера с его роботом L3, которого великолепно озвучила Фиби Уоллер-Бридж.

Гловер — идеально точное попадание в Билли Ди Уильмса, игравшего Лэндо в оригинальной трилогии. Практически все эпизоды с его участием мгновенно оживляют фильм и придают ему так недостающий временами объем.

Только немного смущает линия с его дроидом L3, который борется за равноправие роботов. Эта откровенная пародия на борьбу темнокожего населения с расизмом смотрится, мягко говоря, нелепо, особенно когда в ней участвует Чайлдиш Гамбино, не так давно взорвавший все медийное пространство своим антирасистским манифестом «This is America».

Но с другой стороны, именно отношения Лэндо с L3 получились самыми человечными во всей картине. Даже воссоединение Хана с Ки'рой вышло незаконченным и скомканным, хотя вокруг их отношений строится львиная доля всего повествования.

Фанаты «Звездных войн» получили, что хотели: красивый мир, погони, перестрелки, захватывающие сцены в космосе, изумительных экзотических существ.

Вот только остается надеяться, что Хан благополучно долетит до Татуина, превратившись в того самого негодяя, циника и ловеласа, которого так полюбили зрители 40 лет назад.

 

 
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