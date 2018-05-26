Как Сталин расправился с инвалидами войны

В рамках проекта «СССР: как это было на самом деле» «Салідарнасць» рассказывает о том, как в стране «победившего социализма» поиздевались над героями войны. История Валаамского дома инвалидов.

Герой СССР Григорий Волошин на Валааме

После Второй Мировой по официальным данным в СССР было больше двух с половиной миллионов инвалидов. Советское правительство выделило им нищенские пенсии – от 70 до 120 рублей (средняя послевоенная зарплата была 520 рублей).

Сталин, как мы недавно писали, назначил себе зарплату в 10 000 рублей, такие же зарплаты были и у его окружения. А многим инвалидам войны пришлось побираться, чтобы выжить.

Ветераны, среди которых были и инвалиды, обменивались фотокарточками. В январе 1945 НКВД решило, что фотокарточки оборванных инвалидов войны, попавшие в руки «иностранных разведок», могут навредить светлому образу СССР в зарубежной прессе. Тогда началось массовое их изъятие из писем. Инвалидам войны запретили обмениваться фото по почте, вся корреспонденция проверялась и фото изымались.

Приказ о таких мерах издал Кобулов, заместитель Берии на посту главы НКВД:

Проверялась корреспонденция ветеранов вообще и инвалидов в частности. НКВД, вскорости переименованное в МГБ, заводило особые дела с доносами на инвалидов войны. Уникальные документы были недавно рассекречены украинским СБУ. Публикуем страницу документа:

К началу 1950-х нищенство в СССР распространилось, как никогда. Инвалиды, сидящие на мизерных пенсиях, без опеки государства, брошенные семьями, заполонили улицы. В 1951 выходит указ Президиума Верховного Совета СССР «О мерах борьбы с антиобщественными, паразитическими элементами», в котором прописано, что всех т.н. «паразитов» – трудоспособных попрошаек, бездомных и тех, кто не работает, можно принудительно высылать в отдаленные районы СССР и заставлять работать.

Нередко «трудоспособными» признавали многих инвалидов войны – тех, кто имел 3 и 2 группы инвалидности и теоретически должны были работать, но на практике физический труд им был не под силу. Хуже всего приходилось беглым крестьянам и тем, кто работать не мог по другим причинам – больше 200 тысяч таких людей осудили за нарушение паспортного режима.

В СССР было создано так называемое «колхозное рабство» – жителям деревень до брежневских времен запрещено было выезжать за границы своих районов и иметь документы.

Тогда же создается сеть «Домов инвалидов», в которые начинают массово переселять людей. В основном переселяли инвалидов, которых ранее задерживали за попрошайничество, и тех, кого называли сталинскими «самоварами» – людей, у которых не было рук и ног. Самая большая волна насильственных переселений началась в 1954 году. Тогда министр внутренних дел Круглов пишет Хрущеву:

«МВД СССР докладывает, что, несмотря на принимаемые меры, в крупных городах и промышленных центрах страны все еще продолжает иметь место такое нетерпимое явление, как нищенство. За время действия Указа Президиума ВС СССР от 23 июля 1951 г. «О мерах борьбы с антиобщественными, паразитическими элементами» органами милиции... было задержано нищих: во 2-м полугодии 1951 г. – 107 766 человек, в 1952 г. – 156 817 человек, в 1953 г. – 182 342 человека...

Среди задержанных нищих инвалиды войны и труда составляют 70%... (инвалидами труда называли также жителей блокадного Ленинграда и других, которые стали инвалидами на производстве во время Второй Мировой – прим. авт.)

Борьба с нищенством затрудняется... тем, что многие нищенствующие отказываются от направления их в дома инвалидов... самовольно оставляют их и продолжают нищенствовать... В связи с этим было бы целесообразно принять дополнительные меры по предупреждению и ликвидации нищенства. МВД СССР считает необходимым предусмотреть следующие мероприятия:

...Для предотвращения самовольных уходов из домов инвалидов и престарелых лиц, не желающих проживать там, и лишения их возможности заниматься попрошайничеством, часть существующих домов инвалидов и престарелых преобразовать в дома закрытого типа с особым режимом...

Министр МВД С. Круглов»

С 1954 по 1955 годы 13 тюрем были переустроены и туда начали массово пересылать инвалидов. Но если из-за решетки можно было выйти, то из домов инвалида – не всегда. Ведь принудительно сосланный человек без ног и рук, будь он простым солдатом или Героем СССР, не имел никаких прав в Стране Советов.

Одним из героев был Григорий Волошин. Он протаранил вражеский самолет, спасая свою эскадрилью. За подвиг ему было присвоено звание Героя Советского Союза. После этого он был забыт, даже его родственники не знали, где он находился. У него не было рук и ног, он не мог говорить – его содержали в Никольском ските, закрытой части Валаамского дома инвалидов, больше 29 лет – он умер в самом конце 70-х.

В 1994 году родственники отыскали его документы и поставили ему памятник на кладбище в Валааме. Остальные Валаамские могилы до сих пор анонимны, хотя администрация и знала имена свои подопечных – видимо, начальники просто не посчитали нужным увековечить их память.

Справедливости ради стоит сказать, что не всех людей согнали в такие дома силой – часть из них пришла туда добровольно. Это были обездоленные бессемейные люди, о которых некому было заботиться или те, кто с семьей по разным причинам был разлучен.

Евгений Кузнецов работал экскурсоводом на Валааме и бывал в Доме инвалидов. Он вспоминал в своей «Валаамской Тетради»:

«Уж слишком намозолили глаза «советскому народу-победителю» сотни тысяч инвалидов: безруких, безногих, неприкаянных, промышлявших нищенством по вокзалам, в поездах, на улицах, да мало ли еще где. Посудите сами: грудь в орденах, а он возле булочной милостыню просит. Избавиться от них, во что бы то ни стало избавиться!

Страна Советов карала своих инвалидов победителей за их увечья, за потерю ими семей, крова, родных гнезд, разоренных войной. Карала нищетой содержания, одиночеством, безысходностью. Всякий, попадавший на Валаам, мгновенно осознавал: «Вот это – все!» Дальше – тупик. Дальше – тишина в безвестной могиле на заброшенном монастырском кладбище.

Обворовывали их все, кому не лень, и даже те, кому было лень. Дело доходило до того, что на обед в столовую многие ходили с поллитровыми стеклянными банками (для супа). Мисок алюминиевых не хватало! Я видел это своими глазами. На вопрос кому-либо из них: «Что привезти из Питера?», мы, как правило, слышали: «Помидорку бы и колбаски, кусочек колбаски».

Никто не заступился за них! Никто не написал, не поехал в Москву, не попытался даже разбудить совесть советских бонз! Это не грех? Грех! Незамолимый! Никого из них нет уже на белом свете, и никогда нам не испросить прощения у них за нашу черствость, и не вымолить прощения перед Господом».

Аркадий Бейненсон записал воспоминания местного жителя о том времени:

«Несмотря на то, что первый контингент был завезен еще в 1950-м, электричество протянули в то место, где они жили, только в 52-м. Света не было, помещения не отапливались, и большинство из тех самых «сотен» как раз и умерло в первые два года.

Летом же «самовары» или «чемоданы» (так назывались инвалиды без рук и без ног) на весь день подвешивались, иногда по двое, в корзинках на деревья. Бывали случаи, что на ночь забывали снимать… а ночи в Карелии даже летом холодные».

Ему вторит Станислав Речинский:

«Инвалиды пытались сопротивляться, бросались на рельсы. Но их поднимали и везли. «Вывезли» [из Москвы] даже людей без рук и без ног. На Соловках их иногда выносили подышать свежим воздухом и подвешивали на веревках на деревьях. Иногда забывали и они замерзали. Это были в основном 20-летние ребята».

Геннадий Добров больше шестнадцати лет ездил по разным таким интернатам. Там он создал серию портретов. Портреты – единственное, что осталось от брошенных государством героев.

А в 2010 году про Валаамский дом инвалидов был снят документальный фильм, который рассказывает о том, что было в этом жутком месте.

В 1952-м инвалидам СССР цинично предложат самим покупать себе автомобили. Так называемые «инвалидки» продавали за бешеные деньги. Сначала бесплатно давали только слепым и «элите» советского общества.

С 1965-го День Победы с помпой начинают отмечать 9 мая каждого года. При этом пенсии у инвалидов войны тогда были все еще ниже прожиточного минимума.

Источники: ru-history.livejournal.com, gordonua.com, alexanderyakovlev.org, airforce.ru, miloserdie.ru, liveinternet.ru, ord-ua.com.