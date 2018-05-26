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26.05.2018
Настоящее время
Бой «вагнеровцев» с американцами поминутно. Расследование The New York Times

Детали февральскоо столкновения под Дейр-эз-Зором.

Фото Omar Sanadiki/Reuters

Американская газета The New York Times получила документы, которые детально описывают бой в районе сирийского города Дейр-эз-Зор 7 февраля. При попытке наступления сирийских военных на позиции арабско-курдских «Сирийских демократических сил» погибли от нескольких десятков до сотен человек. Большинство из них – русские, бойцы так называемой «ЧВК Вагнера», которые воевали на стороне сирийской армии.

Настоящее Время рассказывает по часам, как развивался бой, опираясь на статью The New York.

15:00

Сирийские военные вместе с «вагнеровцами» начали приближаться к газоперерабатывающему заводу Conoco. К вечеру там располагались более 500 военных и 27 транспортных средств, в том числе танки и бронетранспортеры.

Приблизительно в 30 километрах располагался американский пункт материально-технического оснащения. Когда к 15:00 у завода начали скапливаться вооруженные люди и техника, «Зеленые береты» и морская пехота стали организовывать небольшую группу реагирования – около 16 военных на четырех противоминных автомобилях.

20:30

Три танка Т-72, принадлежащие сирийской армии, подошли на расстояние около полутора километров от завода.

22:00

На небольшой заставе у завода находились около 30 американских солдат отряда специального реагирования «Дельта» вместе с курдскими и арабскими военными. Около 22:00 они наблюдали, как колонна танков и бронетранспортеров выдвинулась в их направлении из-за близлежащий зданий, где их пытались укрыть до атаки.

22:30

Сирийская армия начала атаку. Заставу обстреливали из танков, артиллерии и минометов.

22:30 – 22:45

Американские военные пытались связаться с российскими коллегами, чтобы те прекратили наступление. Не добившись успеха, они сделали несколько предупредительных выстрелов по колонне.

Приблизительно 22:45 – 1:45

В течение трех часов американские военные самолеты обстреливали колонну. Дроны, истребители, бомбардировщики и военные вертолеты прилетали на место боя по очереди.

Группа реагирования с пункта материально-технического оснащения выдвинулась на место боя.

23:30

Группа реагирования вынуждена была остановиться, не достигнув заставы, из-за интенсивности боев.

1:00

Артиллерийские удары ослабли. Часть авиации, исчерпав запасы топлива и боеприпасов, вернулась на базу. Группа реагирования смогла приблизиться к заводу.

Русские и сирийцы двинулись к заставе пешком. Против них использовали пулеметы и ракетные пусковые установки Javelin.

2:00

Русские и сирийцы начали отступать, американские военные и сирийская оппозиция прекратили огонь.

Американцы из заставы наблюдали за тем, как русские и сирийцы вернулись за телами погибших.

Россияне, предположительно входящие в «группу Вагнера», погибли в Сирии 7 февраля. Командование возглавляемой США международной коалиции тогда оценило потери нападавших в 100 человек (при 300–500 участниках нападения), но не подтвердило информацию о том, что нападавшие были россиянами.

По словам представителя Пентагона Джеффри Харригиана, американские военные советники связывались с российским Минобороны, но получив ответ о том, что российских военных в этом районе нет, начали ответную операцию.

СМИ, в том числе телеканал «Настоящее Время», назвали имена нескольких погибших наемников.

Мать погибшего вагнеровца: «Чем мой сын хуже»

Точное число погибших при ударе до сих пор неизвестно: ни Кремль, ни Минобороны официально не называют цифры, настаивая на «тщательном расследовании» инцидента. Различные источники утверждали, что убитых может быть от 11 человек до двух сотен.

Наемник из «группировки Вагнера», который утверждает, что участвовал в бою в Дейр-эз-Зоре, рассказал Радио Свобода, что НПЗ, который атаковал отряд, действительно находился под контролем арабско-курдских подразделений «Сирийских демократических сил» (SDF). Он оценил число потерь в 200-250 человек.

Источники в Минобороны России утверждают, что операция «ЧВК Вагнера» не была согласована с российскими военными. Поэтому, когда американский штаб запросил у россиян, кто именно идет в атаку на завод, контролируемый курдскими отрядами, российские военные ответили, что частей России в том районе нет.

Проект «Мясорубка»: «Платят неплохо, но отношение к бойцам скотское – «что с вами будет, никого не ***»

 

 
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