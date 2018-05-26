Откуда образовалась дыра в Фонде национального развития?

На ситуацию влияет, в первую очередь, экономическое положение предприятий-флагманов, считает специалист Минфина Дмитрий Ларюшин.

По итогам работы на 2017 год в список доноров Фонда национального развития попало 29 высокорентабельных предприятий, которые должны за год перечислить в Фонд 41,3 млн рублей. Однако это всего 43,2% от утвержденного на год плана по доходам. Об этом говорится в статье специалиста Минфина Дмитрия Ларюшина, опубликованной в очередном номере журнала «Финансы, учет, аудит».

На ситуацию влияет, в первую очередь, экономическое положение предприятий-флагманов, констатирует эксперт, а также необходимость финансирования ими собственных крупных инвестпроектов. В частности, по итогам 2016-го года плательщиками в фонд были 52 организации, перечислившие 45,9 млн рублей.

Фото: журнал «Финансы, учет, аудит»

Традиционно основными донорами Фонда нацразвития выступают предприятия «Белнефтехима». В 2015—2017-м годах они перечислили 60,2 млн рублей, или четверть от общего объема.

Крупнейшими плательщиками в последние года были «Беларуськалий», «Гомельтранснефть Дружба», «Белтелеком», «Гродненская табачная фабрика «Неман».

Причем табачный производитель — самый стабильный плательщик фонда, в нынешнем году и вовсе вышедший в лидеры. Зато «Беларуськалий» уже два года не платит в фонд, направляя прибыль в освоение Петриковского месторождения.

«Учитывая, что по итогам работы за 2017 год не удалось сформировать фонд национального развития в запланированных объемах, в нынешнем году будет сохранена практика формирования ФНР по результатам работы за первое полугодие 2018 года», — констатирует представитель Минфина.

Средства Фонда нацразвития расходуют по решению президента. Как правило, речь идет о финансировании «важнейших направлений развития государства». В частности, в 2015-м году на формирование «семейного капитала» из средств фонда выделили 167,6 млн, или 54% расходов фонда за год. В 2016-м — 374,2 млн (70,8%).

В прошлом году расходы фонда сократились в три раза до 168,4 млн рублей, из них финансирование государственной инвестпрограммы составило 109 млн рублей.