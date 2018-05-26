В воскресенье и понедельник без дождей, потеплеет до +27°С

Прогноз погоды на ближайшие дни.

26 мая преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный порывистый. Температура воздуха во второй половине дня повысится до +19..+24°С, по юго-западу до +26°С. Атмосферное давление днем существенно не изменится, сообщает сайт Гидрометцентра.

27 мая небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, максимальная днем +20..+26°С.

28 мая переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер восточный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +7..+12°С, максимальная днем +21..+27°С.