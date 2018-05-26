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26.05.2018
Харви Вайнштейна освободили под залог в миллион долларов

Голливудскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну, которого более 50 женщин обвинили в сексуальных домогательствах, предъявлены обвинения в изнасиловании.

Фото Reuters

Уточняется, что обвинения касаются нескольких случаев сексуального насилия, совершенных в отношении двух женщин, сообщает ВВС.

Уголовный суд в Манхэттане в присутствии Вайнштейна постановил освободить обвиняемого под залог в 1 млн долларов. Также, согласно решению суда, Вайнштейн будет обязан носить электронный браслет для отслеживания его перемещений.

Ранее стало известно, что подозреваемый сдался полиции Нью-Йорка. Американские СМИ сообщали, что Вайнштейну готовятся предъявить обвинения по двум эпизодам изнасилования.

 
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