Харви Вайнштейна освободили под залог в миллион долларов

Голливудскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну, которого более 50 женщин обвинили в сексуальных домогательствах, предъявлены обвинения в изнасиловании.

Фото Reuters

Уточняется, что обвинения касаются нескольких случаев сексуального насилия, совершенных в отношении двух женщин, сообщает ВВС.

Уголовный суд в Манхэттане в присутствии Вайнштейна постановил освободить обвиняемого под залог в 1 млн долларов. Также, согласно решению суда, Вайнштейн будет обязан носить электронный браслет для отслеживания его перемещений.

Ранее стало известно, что подозреваемый сдался полиции Нью-Йорка. Американские СМИ сообщали, что Вайнштейну готовятся предъявить обвинения по двум эпизодам изнасилования.