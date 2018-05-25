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25.05.2018
Светлана Метёлкина
Замечание Лукашенко оказалось не по адресу

Это, конечно, песня: Александр Лукашенко объявил замечание двум председателям облисполкомов за несвоевременную выплату заработной платы. По-советски категорично и безапелляционно!

Председатели Витебского и Могилевского облисполкомов Николай Шерстнев и Владимир Доманевский поплатились даже не столько за саму задолженность, а, как гласит формулировка «за невыполнение поручения президента». Оказывается, такое поручение было.

Честно говоря, сама эта ситуация вызывает горькую усмешку. И дело здесь вовсе не в том, что, еще вчера вещавший о цифровой экономике и прорывных технологиях глава Беларуси вдруг решает наказать провинившихся в лучших советских традициях, выписывая им замечания и раздавая поручения. Дело в другом. Наказывая председателей облисполкомов, глава Беларуси явно что-то напутал с адресатом.

Это примерно, как если бы начальник предприятия, которое является банкротом, объявил выговор своему бухгалтеру за то, что тот не выдал зарплату работникам. И это наказание он мотивировал бы тем, что нерадивый казначей не нашел денег, хотя давалось такое распоряжение.    

Так и тут. По какой-то странной логике Александр Григорьевич решил, что это председатели исполкомов виноваты в том, что людям на местах не выплачиваются зарплаты. Он уверен, что дело именно в их плохой работе, а не в созданной в стране экономической модели, которая довела многие предприятия до ручки, превратив в неплатежеспособных банкротов. А, по данным Генпрокуратуры, на 1 марта просроченная задолженность по зарплате числилась за 195 предприятиями.

Но главного организатора всего этого действа президент в упор не видит. Ему легче выписать замечания, вынести выговоры или вовсе снять с должности какого-нибудь начальника исполкома, а то и министра, чем признать собственную несостоятельность.

За почти четверть века руководителю так и не удалось понять, что экономика развивается по своим законам и одного «поручения» расти для нее недостаточно. Уж вряд ли США или Германия занимают такие позиции по зарплатам потому, что Трам, Меркель или их предшественники выписали соответствующее распоряжение.

 
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