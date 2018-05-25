В минском метро подросток прыгнул с платформы, чтобы поднять мобильный телефон

Мальчику чудом удалось избежать удара током от контактного рельса с высоким напряжением.

На станции «Восток» минского метро 13-летний подросток прыгнул с платформы, чтобы поднять упавший мобильный телефон. Происшествие случилось около 16 часов в четверг, 24 мая, сообщает пресс-служба Минского метрополитена.

К счастью, трагедии удалось избежать. Служба безопасности станции метро «Восток» пригласила подростка для дачи объяснений. С ним провели беседу, в результате которой выяснилось, что парень даже не предполагал о грозящей ему опасности и не знал, как правильно действовать в такой ситуации. Ему хотелось быстрее забрать обратно упавший телефон.

В связи с инцидентом, Метрополитен опубликовал инструкцию, как правильно действовать в подобной ситуации.