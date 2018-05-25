Как жизнь водителей изменится после поправок в закон «О дорожном движении»

24 мая закончилось общественное обсуждение новой редакции закона «О дорожном движении». Инициативы МВД вызвали бурную реакцию среди автолюбителей. На «Национальном правовом форуме» они написали 134 страницы комментариев.

Чтобы понять, чем хорош и чем плох обновлённый закон, какие правки имеют шанс быть учтёнными, и в каком мире водители окажутся на следующий день после того, как документ вступит в силу, Еврорадио пригласило в студию автомобильного эксперта, главного редактора портала abw.by Алексея Хвощинского .

Фото: Matthew Mo ballek / www.flickr.com

— Проекты законов, разработанные профильными министерствами, не очень часто выносятся на общественное обсуждение. Но МВД отличается от других, они уже несколько раз выносили свои инициативы на обсуждение. Но прислушиваются ли они к тому, что на форумах высказывают свои мнения люди?

— Перед тем, как ответить на вопрос, сделаю одну ремарку: профильные министерства, которые занимаются законотворчеством, выносят свои инициативы на обсуждение довольно часто. Но не всегда мы об этом знаем. И очень существенная разница здесь в том, что МВД подчеркнуло, что каждый может поучаствовать, и обратило на это внимание. Прошла рассылка по всем информационным агентствам, сразу все электронные и цифровые СМИ подхватили эту новость. По моему мнению, это прежде всего потому, что градус недовольства работой МВД достаточно высок в обществе. Не всеми ветвями министерства, но, например, работой ГАИ у нас многие недовольны. Чтобы предоставить гражданам возможность высказаться и быть услышанными, МВД пошло на такой шаг.

Прислушаются или не прислушаются, трудно сказать. Это не то, что можно посчитать. Но людям дали возможность обсудить. Это хороший знак к тому, что критику услышат. Я уверен, что не всё будет сделано так, как хочет простой человек, водитель, но ряд замечаний будет рассмотрен, и в первую очередь это касается системы штрафных баллов.

Алексей Хвощинский в студии Еврорадио

— Самую бурную реакцию вызвала именно вот эта система штрафных баллов. Откуда столько критики?

— К сожалению, многие из наших законотворцев настолько себя дискредитировали, что даже хорошие предложения и инициативы сейчас воспринимаются в штыки. С системой штрафных баллов то же. Но в ней есть смысл. Баллы будут начисляться водителям, нарушившим ПДД. У каждого нарушения есть своя, грубо говоря, ставка. Чем тяжелее нарушение, тем больше штрафных баллов тебе присудят.

«Эта система работает в странах, где смертность на дорогах ниже»

— То есть, раньше могло прийти «письмо счастья» за превышение скорости, а теперь, помимо штрафа, будут присуждаться баллы?

— Да, одно «письмо счастья» — один балл. А если в течение года вы набираете 15 баллов, то вас лишают водительских прав на шесть месяцев.

— И штраф, и баллы, то есть, дважды наказывают за одно и то же. Насколько это честно?

— Меня не огорчает эта система в принципе, потому что она работает в странах, где количество нарушений ниже, смертность на дорогах ниже. И в отношениях между водителями и дорожной полицией ситуация более нормальная. У меня больший вопрос вызывает вот эта, грубо говоря, тарифная сетка: сколько за какие нарушения будет присуждено баллов. Вот там есть вопросы. И такие вопросы, на которые мы не нашли логичных ответов.

Вот та самая скорость, о которой мы говорили. За любое нарушение, едете вы +15 километров от разрешённого или +40, вам присуждают всё равно один балл. С моей точки зрения, это неправильно, потому что степень ответственности должна быть разной. И на штрафах эта система работает: меньше превышаешь — меньше платишь штраф.

В отношении камер, которые фиксируют всё в автоматическом режиме, ещё одна проблема. Сейчас постановление приходит на имя владельца транспортного средства. В глазах системы ГАИ именно владелец нарушает, даже если на его машине ехал другой человек. Люди вдвоём (владелец и водитель) идут в ГАИ, пишут заявление, чтобы штраф оплачивал другой. Представляете себе, как вырастет этот документооборот?

Скриншот с «Национального правового форума»

«Если убрать баллы за превышение, зафиксированные камерами, недовольство почти исчезнет»

— Но нам всегда говорят, что «исполнение закона не требует дополнительных расходов из бюджета».

— Но я представляю себе отделы ГАИ, заваленные такой работой ещё больше, чем есть сейчас. У них и сейчас такая нагрузка, что не всегда они успевают привлечь людей к ответственности. У нас же срок ответственности — два месяца. Вряд ли специально для администрирования балльной системы будут набирать дополнительный персонал, расширять штат.

— А можно ли технически сделать так, чтобы камеры фотофиксации фиксировали лицо человека, который находится за рулём?

— Лучше задать такой вопрос людям, которые устанавливали камеры. Не думаю, что это реально, всё-таки есть разные исполнения лобового стекла с плёнками, специальным напылением и так далее. Но на самом деле, если просто убрать из этой системы штрафных баллов именно наказания за нарушения, зафиксированные автоматической камерой, градус недовольства опуститься почти до нуля.

Скриншот с «Национального правового форума»

— Чтобы было, что баллы ты получаешь только тогда, когда тебя «поймал» сотрудник ГАИ?

— Да, тогда вам не придётся вместо обеда идти в ГАИ и писать заявление.

— Если никоим образом не отвертеться от того, что тебя будут наказывать и рублём, и баллами, возникает соблазн переписать свой автомобиль, скажем, на бабушку, у которой водительских прав нет вообще. Пусть ей приходят баллы, ей же ничего не угрожает.

— Но, если вы будете двигаться в машине, зарегистрированной на бабушку, и вас остановит сотрудник ГАИ, а вы будете, например, непристёгнуты, будете нарушать скорость, баллы зачисляться вам.

Какие нарушения не вошли в бальную систему?

— Баллы суммируются за различные нарушения. Вот, например, один раз меня поймала камера, второй раз за неправильную парковку, и так далее. Но я так понимаю, что есть какие-то нарушения, которые в эту бальную систему не попали?

— Единственное нарушение, которое туда не попало, и оно вызывает у нас вопрос «почему?», это езда без страховки. Мы не нашли ни одного аргумента, почему нарушение исключено из этой системы. Езда без страховки довольно жёстко наказывается в плане денег, и это правильно, потому что последствия довольно тяжёлые для людей, которые ездят без страховки. Почему было так сделано, непонятно.

Скриншот с «Национального правового форума»

— Также под балльную систему не попадает управление транспортным средством с заведомо скрытым, поддельным или иным образом изменённым регистрационным знаком.

— Да, тоже непонятно, но мы меньше внимания обратили на этот пункт, потому что мы все понимаем, потому что таких авто по дорогам Беларуси ездят не тысячи. Есть такие машины, они фиксируются, машины, бывает, воруют, перебивают номера, из России машины ворованные привозят, но езда без страховки встречается намного чаще.

«Придумывать для профессиональных водителей-то другое — неправильная логика»

— Чтобы стать пешеходом на шесть месяцев, нужно набрать 15 баллов в течение года. Если брать только вот эту категорию — «баллы за нарушение скорости» — так мне 1-2 «письма счастья» за год приходит. И я считаю, что это много, а 15 набрать — это вообще нужно постараться.

— Да, нужно постараться. Нужно быть таксистом, дальнобойщиком или ещё кем-нибудь. Кстати, это звучит в критических комментариях к этой штрафной системе, что давайте, мы как-то придумаем для профессиональных водителей-то другое, какие-то послабления. С моей точки зрения, это неправильная логика. То, что профессиональный водитель много ездит, и автомобиль у него — инструмент, чтобы зарабатывать деньги, это не значит, что ему можно разрешать нарушать больше. Это логика, вывернутая наоборот.

— Есть другие нововведения, которые предлагает МВД. Один из самых актуальных — замечания для владельцев квадроциклов. Какую категорию соответствующую ввести для них хотят. Что это означает?

— Можно сказать так: проблема взаимоотношений квардроциклистов и власти просто в этом сезоне весны-2018 вышла на поверхность. Началось всё с того, что один человек сказал очень жёстко наказать этих людей, которые ездят по посевам. ГАИ очень странно отнеслась к этому посылу, и стала забирать на штраф-стоянки квадроциклы у людей, которые собирались просто покататься, и вообще объединяются с целью туризма. Это всё проводилось под темой проверки номеров, рам, краденой техники, но это всё странно выглядело.

Было ясно: немножко перепутали тех людей, из-за которых это всё вышло на поверхность, и тех, кого начали таким образом пугать. И оказалось, фактически, что сейчас квадроциклисты в Беларуси вне закона, потому что эта техника не должна регистрироваться в ГАИ, нет техпаспортов, ты не должен его страховать, тебе не нужна категория, непонятно, должен ты ездить в шлеме или без, что с техосмотром... Очень много вопросов. Людей, которые переезжали из одного леса в другой по какой-то гравийной дороге, останавливали, забирали квадроцикл. Ну, почему? Что они такого сделали?

Я думаю, что, «благодаря» вот таким конфликтным ситуациям, пункт о введении новой категории в водительском удостоверении и был поднят. Но я думаю, что было бы более логично привязать категорию, которая даёт право управлять квадроциклом, к мотокатегории, которая уже существует.

Скриншот с «Национального правового форума»

— Мало того, что будет какая-то новая «квадроциклетная» категория, так ещё хотят и какие-то подкатегории сделать! Если ты сдал экзамены на машине с «автоматом», будет пометка, что ты на такой машине и имеешь право ездить. Что это, не очередные навороты?

— Мне кажется, что как раз это предложение — правильное. Это общемировая практика. Очень много стран в мире имеют такую ​​подкатегорию. Тот, кто умеет ездить на механике, будет ездить с любой «коробкой». Просто есть часть водителей, которые хотят обучаться, и в принципе ездить в своей жизни только с «автоматом». И это, по моему мнению, хорошо. Количество операций, которые человек должен провести в своей голове за единицу времени, уменьшается на одну. Это хорошо с точки зрения безопасности нашего дорожного движения. Гораздо проще управлять машиной на автомате. И если люди хотят этого, когда хотят учиться на автомате, то почему не дать им такое право? Тем более, количество машин с автоматической коробкой передач, которые были в пользовании, из года в год растёт и растёт.

Кто не будет получать штрафных баллов, даже нарушая ПДД?

— На что ещё, скрытое в новом законопроекте, нужно обратить внимание?

— Вот один интересный момент, который нам подсказал блогер Телогрёйкин: штрафные баллы будут начисляться только после того, как выносится постановление об административной ответственности. Но дело в том, что, в соответствии с Административным кодексом, некоторые категории наших граждан могут освобождаться от административной ответственности. Я сейчас говорю, например, о военных, сотрудниках того же МВД. Закон позволяет им заменять административное наказание на дисциплинарную ответственность, и это решается внутренними документами каждого министерства или ведомства. И по факту мы знаем, что чиновники пользуются этим. А если будут продолжать пользоваться, так и штрафных баллов за нарушения в соответствии с новой системой получать не будут.

Скриншот с «Национального правового форума»

— Ещё предлагается выдавать международное удостоверение водителя. Насколько это хорошо? Разве наша сегодняшняя «корочка» не считаться международной?

— Она считается международной, но всё чаще дальнобойщики говорят, что в некоторых странах местная полиция цепляется к этой пластиковой корочке и требует перевод. Поэтому то, что СМИ назвали международными правами, это фактически перевод нынешнего нашего свидетельства на другие языки, чтобы просто было понятно полиции или иным органам в других странах. Теперь, я думаю, проблема будет решена.

— Если обобщать, можно ли говорить, что предложения МВД правильные?

— Обычно мы выступаем критиками работы ГАИ. Но теперь, как ни странно, я могу сказать, что посыл хороший, изменения хорошие. Сыровато, и пока непонятно, что дойдёт до реального проекта, что будет подписано. Но то, что дали дискуссию развести, — это уже хорошо. И многие из тех изменений, которые уже предложили, давно пора было бы вводить.