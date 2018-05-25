.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
В Мозыре вынесли приговор экс-директору «Домановичи-Агро» за хищение мяса на $ 880 тысяч
Как жизнь водителей изменится после поправок в закон «О дорожном движении»
В Туркменистане начали искать людей, которые используют в туалете газеты с изображением президента
Цитата дня: «До такой наглости еще ни один киллер в истории человечества не додумался»
Цифра дня. На сколько может подорожать бензин по мнению главы «Белнефтехима»
Харви Вайнштейн арестован. Ему может грозить до 25 лет
«Россия и «Газпром» на всех этих проектах проигрывают, а выигрывают только подрядчики»
Секс без согласия будет считаться в Швеции изнасилованием. Как понять, что такое согласие?
За скандал в школе жителя Борисова оштрафовали на крупную сумму
«АвтоВАЗ» назвал себя вторым поставщиком автомобилей на рынок Беларуси
Как российское ТВ рассказывало про новый доклад о сбитом в 2014 году «Боинге»
В Беларуси чаще всего кредиты берут женщины
Нашли преступника, который 10 лет назад изнасиловал и убил женщину на Гомельщине
Взорвали аварийный мост в Житковичском районе. Фотофакт
«Зачем в Слуцке белорусские названия улиц, если нас скоро присоединят к России?»
Лукашенко объявил замечание двум председателям облисполкомов
Все крупные ресурсы поменяли политику конфиденциальности: как вас это затронет
Как птицы пережили падение на Землю астероида
Погода в выходные: преимущественно без осадков, до +26°С
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«В Беларуси мы открыли рты от увиденного». Неожиданные впечатления российских туристов
«Вы видели цены? Это же ужас!» Сельчане страдают из-за указа президента, который сделал их жизнь дорогой
«Нормальные» белорусы в руководители не идут?
Тролль Peeje, у которого нет ничего «святого», снова подшутил над голой Кардашьян
«Надоело уже слушать про мир и войну. У нас в каждой семье ежедневная война – как выжить»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«На него это не похоже». Лукашенко сумел удивить болельщиков
Заико: «В Беларуси мебель делают из опилок, а заборы — из натуральных досок»
Кто такой Евгений Прейгерман, координатор «Минского диалога»
Крымский блогер: «В Крыму появилась титульная нация неприкасаемых»
Суд разрешил родителям выселить 30-летнего сына-тунеядца из дома
Шутка дня в Рунете про Беларусь
Советская карательная система: ГУЛАГ с 1918 по 1960 годы
Лукашенко высказался по наркостатьям: «Может, мы где-то ошиблись»
Ганапольский: «Если у Лукашенко Коленька – талантливый сын, почему бы ему не стать президентом?»
«Слышь, ты, прыщавое убоище!» Редактору борисовской районки объявлено замечание
Как партноменклатура объедалась в блокадном Ленинграде
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Лесбиянка вышла к зданию МВД с плакатом
Орша: место, где остановилось время
Президент в костюме Adidas голосует за поправку в Конституции
Самый стильный мэр в мире
Оршанский район: «Пророссийские настроения здесь очень сильны. В Минске недорабатывают»
Велика вероятность, что это Минск, 15 августа 1941 года
Сара едет! На Гавайи
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
В мире
25.05.2018
Вячеслав Половинко, Новая газета
В Туркменистане начали искать людей, которые используют в туалете газеты с изображением президента

Скрепы по-туркменски.

Шел 2018 год. Илон Маск развивал космический интернет. Беспилотный автомобиль в Калифорнии насмерть сбил человека. Тем временем в России казаки били нагайками протестующих. А в Туркменистане специальные отряды контролеров начали искать людей, подтирающихся в туалете газетами с портретом президента… Стоп, что?

Город Гумдаг на западе Туркменистана. С прошлой недели участковые инспекторы в городе обязаны обходить туалеты в частных подворьях в поисках тех, кто вместо туалетной бумаги подтирается газетами с изображением Гурбангулы Бердымухамедова. Помимо домов должны обходить свалки, чтобы искать испачканные куски газет, а по ним уже находить нарушителей. Найти их несложно: на каждой газете написан номер дома подписчика. Тут штука какая: туалетная бумага в Туркменистане дорогая, а на газеты заставляют подписываться каждую семью. И не попасть — во всех смыслах — на Бердымухамедова очень сложно: он реально на каждой обложке главной ежедневной газеты страны «Нейтральный Туркменистан».

Это не первая охота на газеты в туалетах Туркменистана. В марте этого года в городе Гороглы, сообщила туркменская редакция радио «Свобода», директора местной школы уволили просто за то, что газеты висели в местном туалете. Спецслужбы периодически теперь ходят в дома с неожиданными рейдами к жителям страны (официальные органы сильно тужились, но так и не смогли дать комментарий по теме) и ищут нарушителей. Если после первого раза от испуга человек воспользуется газеткой снова — ему грозит увольнение с работы. Тогда — ни бумаги, ни газет.

Специализирующиеся на Центральной Азии СМИ съязвили, что чиновники могли почерпнуть идею из Солженицына, но это, конечно, троллинг: в Туркменистане читают не Александра Исаевича, а Гурбангулы Мяликгулыевича. Президент Туркменистана — настолько плодовитый автор, что пишет книги абсолютно на любые темы: о выращивании лошадей и о пользе чая, о коврах и лекарствах, об МВД и о птице счастья. Книги дарят особо отличившимся туркменистанцам, и они кланяются Бердымухамедову, прикладывая его творения к своему лбу — как хлеб или Коран. Произведения Бердымухамедова читают в эфире государственного телевидения в прайм-тайм. Когда читка кончается, начинаются новости: они тоже полностью посвящены Бердымухамедову и его достижениям.

Всеобщая бердымухамедовщина дает свой результат на выборах: в феврале 2017 года Аркадаг (официальное звание президента — переводится как «покровитель») набрал 97,69% при явке в 98%. Но, видимо, власть чувствует истинную цену этим цифрам, раз пошла по туалетам.

Догнать и перегнать Туркмению

Тем временем в стране — продовольственный кризис и практически нет наличных денег. Официально это опровергается — заголовок статьи от 10 мая на лояльном властям сайте Arzuw News гласит о «продуктовом изобилии», но наблюдатели отмечают сильнейший дефицит любых товаров, в том числе и продовольственных. Люди начали распродавать бытовую технику, остатки скота и украшения, а в очередях на международные переводы денег гибнут люди: 15 мая издание «Хроника Туркменистана» сообщило о том, что в городе Дашогуз насмерть задавили 50-летнюю женщину.

Проблемы Туркменистана в экономике по масштабу уже становятся похожи на венесуэльские. Дело в том, что единственный источник дохода — газ — Туркменистан уже больше года не может продать по нормальным ценам. Раньше его покупал Иран, но потом в Ашхабаде решили, что иранцы должны два миллиарда долларов сверху. Тегеран перестал покупать газ вообще. Остался только Китай — но он, видя ситуацию, покупает газ по дешевке. Кроме того, в конце 2016 года контракт с Туркменистаном разорвал «Газпром» (Путин в 2017 году летал зондировать почву на предмет восстановления отношений). Туркменистан хотел бы надеяться на газопровод TAPI (Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия). Беда в том, что значительная часть труб проходит по территории Афганистана, где до сих пор главенствуют боевики и бандиты, да и закончить трубопровод у Ашхабада просто нет денег.

В конце апреля остывший Иран предложил гнать туркменский газ в Пакистан через трубопровод-конкурент, но уже на своих условиях. Гордый Ашхабад молчит — на фоне дефицита яиц и конфискации любых лекарств в аэропортах у приезжающих в страну. Он бы молчал и дальше — люди же терпят любые лишения и даже готовы не пользоваться туркменскими газетами «по прямому назначению», — но на новые излишества постоянно нужны деньги. Да и людям все-таки иногда нужно что-то давать — например, Бердымухамедов отправил детям-сиротам финики в честь начала священного месяца Рамадан. Финики, как известно, притупляют чувство голода. Правда, вот проблема: от них сильно хочется в туалет.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:2)
Главное
Фотожабы: «Обожаю смотреть телевизор! Там у всех нас высокие пенсии и низкие цены»
«Вы видели цены? Это же ужас!» Сельчане страдают из-за указа президента, который сделал их жизнь дорогой
«Нормальные» белорусы в руководители не идут?
Город, где об изображение Путина вытирают ноги
В переброске «Бука», сбившего «Боинг», участвовал офицер ГРУ Олег Иванников
«При всем уважении к авиаконструктору Кобякову, он на самолете премьера до 2021 года не долетит»


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY