Цифра дня. На сколько может подорожать бензин по мнению главы «Белнефтехима»

При нынешних мировых ценах на нефть автомобильное топливо в нашей стране подорожает.

После того, как стоимость барреля нефти в мире достигла 80 долларов, по словам председателя «Белнефтехима» Игоря Ляшенко, «уровень цен нефтепродуктов на внутреннем рынке значительно отстает от новой стоимости барреля».

– При 80 долларах за баррель паритетная цена в условиях нашего внутреннего рынка на бензин 92-й и 95-й будет укладываться в диапазон от 80 до 85 центов за литр, – отметил он, передает БЕЛТА.

По словам Ляшенко, с учетом роста цен на нефть «предстоит повышение цен на автомобильное топливо», которое будет синхронным с повышением цен на бензин в России, «практически на 24%».

При этом глава концерна добавил, что, скорее всего, правительство будет повышать цены на бензин плавно – на 1-2 копейки.