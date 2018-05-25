По информации российских экспертов, «Газпром» терпит убытки из-за строительства газопроводов.

Российская «Новая газета» ссылкой на аналитический отчет Sberbank CIB пишет о том, как газовый гигант неэффективно распоряжается миллиардами рублей – тратя огромные средства на строительство новых газопроводов «Сила Сибири», «Турецкий поток» и «Северный поток-2».

Согласно опубликованной информации, обнаруженные факты указывают на то, что главными бенефициарами инвестпрограмм «Газпрома» становятся его подрядчики – в частности, «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» Геннадия Тимченко.

— Главный вывод доклада я разделяю, он совершенно неоспорим: Россия и «Газпром» на всех этих проектах проигрывают, а выигрывают только подрядчики. Три политизированных проекта — «Сила Сибири», «Турецкий поток» и «Северный поток-2» — поглощают почти все деньги «Газпрома», из-за чего он ежеквартально остается в минусе, – прокомментировал ситуацию «НГ» российский эксперт Михаил Крутихин.

Интересно, что после публикации отчета в «Сбербанке» публикацию доклада назвали «грубым нарушением этических норм» и обвинили аналитиков в использовании непроверенной информации. Позже два сотрудника аналитического подразделения уволились.