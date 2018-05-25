Харви Вайнштейн арестован. Ему может грозить до 25 лет

Продюсер Харви Вайнштейн был арестован после того, как добровольно явился в полицейский участок в Нью-Йорке утром 25 мая, сообщает CNN.

JUST IN: Weinstein turns himself into police https://t.co/9CO2hvCSlX — Meg Wagner (@megwagner) May 25, 2018

Вайнштейна обвиняют в изнасиловании одной женщины и принуждении другой к оральному сексу. Ожидается, что позднее в пятницу он предстанет перед судом в Манхэттене, где будет решаться вопрос о залоге.

По данным New York Times, Вайнштейн заранее договорился с обвинением, что его отпустят под залог в миллион долларов и обязательство носить электронный браслет.

Какие именно эпизоды стали основой для обвинений прокуратуры, пока не сообщается.

Во многих случаях истек 10-летний срок исковой давности.

По информации CNN, по одному из эпизодов Вайнштейну предъявят обвинения в изнасиловании третьей и первой степени, а по второму — в изнасиловании первой степени. Последнее карается лишением свободы на срок до 25 лет.

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