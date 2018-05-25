Сортир-ТВ. Российское телевидение пробивает дно и устремляется все ниже и ниже

Недавно шестилетний внук ошеломил меня матерным словом, произнесенным внятно и, я бы сказала, по делу. «Где ты его услышал?» — изумилась я.

«Вот, — показал он пальцем на включенный ящик. — Здесь». «Неправда, — устыдила я младенца. — По телевизору такие слова не говорят!»

И вскоре была посрамлена. Переключая каналы, наткнулась пятничным вечером на «Международную пилораму», идущую по каналу НТВ. Комментируя заседание Совбеза ООН и нечеловеческую выдержку российского представителя Небензи, ведущий Тигран Кеосаян, бесконечно хлопоча лицом (чтобы зрители поняли, в каком месте смеяться), резюмировал: «Как же трудно работать дипломатом, когда другой человек давно бы сказал: «Вы там совсем …, волки позорные?»

И хотя непотребное слово, запрещенное Роскомнадзором к использованию в СМИ, было слегка запикано, но артикуляция ведущего на крупном плане не оставляла никаких вариантов для иных толкований.

Программы с некоторых пор принято маркировать согласно возрастным зрительским ограничениям: 12+, 16+, 18+. Зрителей также уведомляют, что в том или ином телепродукте содержатся сцены табакокурения, которое, как известно, вредит здоровью. Хорошо бы ввести еще одну маркировку: «Тошнотворно!» Дабы зритель успел рядом с собой поставить тазик.

На минувшей неделе в гости к журналистам программы «Hard Day,s night» на канале «Дождь» пришел аксакал российского ТВ Владимир Познер — поговорить о журналистике, пропаганде, прошлом и настоящем телевидения. Молодые коллеги спросили его: «Чем нынешняя пропаганда отличается от советской?» «Она довольно тонкая. Та, советская, была более грубая, топорная», — ответил Познер. «Более тонкая — это когда ваш шеф-редактор Шейнин выносит в студию ведро с фекалиями?» — подколол гостя ведущий «Дождя» Антон Желнов. Познер из чувства корпоративной солидарности воздержался от ответа.

Ну что ж, рассмотрим наиболее яркие образцы этой «более тонкой» пропаганды.

Режиссер Тигран Кеосаян второй сезон трудится в качестве журналиста-международника на канале НТВ. Его «Международная пилорама» — это еще и так называемая политическая сатира, о чем он бесконечно сигналит зрителям, подмигивая, хихикая, ухмыляясь.

Вот как, к примеру, в последнем выпуске своего творения он комментировал приезд в Сочи на встречу с Путиным канцлера Германии Ангелы Меркель.

«Они не виделись так долго, что встречу можно было назначать в кафе «Элефант»… Я Путину не завидую. Сочи, начало курортного сезона, он на пляже, а там…(глумливая ухмылка) — Меркель (фото культуристки в бикини с лицом германского канцлера)… На самом деле у Путина просто кончилось пиво. Вот он его и заказал с доставкой (закадровый смех, переходящий в ржание)… В фильме Андрея Кондрашова Путин рассказал, что канцлер Германии несколько раз привозила ему любимое пиво и разные деликатесы. Так вот кто торгует на Даниловском рынке запрещенкой (коллаж — Меркель за прилавком рынка). В телефоне у Путина она так и записана: «Ангела — пиво». Конкретно к Путину она приехала уточнить, как вялить воблу и мариновать мясо… Прощаясь, Меркель поблагодарила Путина за то, что ей дали отдохнуть от берлинских арабов и пообщаться с сочинскими армянами» (смеховая истерика за кадром).

Боюсь, что Меркель, отлично знающая русский язык, доведись ей посмотреть это творение «тонкой российской пропаганды», могла бы вовсе отказаться от любых контактов с российской стороной (хотя, с другой стороны, реагировать на глупость и пошлятину — не царское дело).

Приедет же в Россию с визитом президент Франции Эммануэль Макрон, вероятно, даже не подозревая, что примерно год назад Кеосаян в той же «Пилораме» вдоволь поглумился и над его именем («Эммануэль Макрон хочет, чтобы его уважал Путин.

Ну что тут посоветовать? Смени имя»), и над его сексуальной ориентацией («Еще в школе он понял, что быть женатым геем-геронтофилом элегантнее, чем банальным геем… И почему французов так волнует положение сексуальных меньшинств в России? Положения у них такие же, как у большинств: сверху, снизу, спереди, сзади»).

Но подлинно тошнотворного эффекта Кеосаян достиг в последнем выпуске программы, комментируя сюжет об антироссийских санкциях, введенных американцами. Этот сюжет и комментарий, что называется, взорвали интернет. Самые разные люди, посмотревшие его в Сети, плевались и называли «пробитым дном». С нелегким сердцем процитирую я часть лютого комментария, но, поверьте, ЭТО без всяких купюр звучало в федеральном эфире, чья аудитория несопоставима ни с какой газетой.

«Из-за антироссийских санкций американцы исходят на говно в прямом смысле слова. Американские санкции, наложенные на россиян, на этой неделе парализовали работу туалетов в здании администрации парка «Национальная аллея». Мы думали, что только мы срать хотели на американские санкции, — оказывается, американцы тоже хотели срать, но целых две недели не могли. Компания — производитель насосов для туалетов подпала под санкции, что помешало вовремя починить туалеты…

Нам, людям, которые пережили Батыя и Чубайса, вообще насрать на любые ваши санкции. Запомните: кто с говном к нам придет — тот от говна и погибнет».

То, с каким сладострастием Кеосаян произносил непотребные слова, скорее, свидетельствует о каких-то медицинских проблемах у самого ведущего. Чистоплотным же зрителям после подобных сортирных экзерсисов, наверное, больше всего хотелось вымыться, продезинфицировать помещение и заколотить досками зловонный ящик.

Ан нет. Другие — не брезгливые — смотрят. В Сети одно время был популярен шутливый ролик: семья устроилась на диване перед телевизором, а на них оттуда хлынуло фонтаном … оно самое. И сидят они по уши в этом самом — в прямом и переносном смысле поганого слова. Без всяких шуток.