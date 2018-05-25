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25.05.2018
Медуза
Секс без согласия будет считаться в Швеции изнасилованием. Как понять, что такое согласие?

Парламент Швеции одобрил законопроект об ужесточении наказания за сексуальные преступления.

Его внесли в конце 2017 года; главная идея законопроекта такая: секс без согласия одного из участников — это изнасилование. До этого по шведским законам об изнасиловании можно было говорить только в случаях, когда кто-то применял физическое насилие или угрозы, или же воспользовался «чрезвычайно уязвимым положением» другого.

Новый закон вступит в действие с 1 июля 2018 года; за него проголосовали 257 человек, против высказались 38.

То есть если я с кем-то занялся сексом, не обсудив это с партнером — я насильник?

С 1 июля, если вы живете в Швеции, да. Точнее, вы не обязаны именно спрашивать разрешения — но нужно убедиться, что другой человек явно готов заниматься с вами сексом и выразил это желание словами или действиями. Проще говоря, он должен отчетливо это продемонстрировать. Молчание и бездействие теперь официально не будут считаться знаком согласия.

Зачем нужен такой закон?

Как объясняет правительство Швеции, у закона есть две основных цели: снизить число изнасилований и помочь жертвам заявлять о том, что с ними произошло. По официальным данным, число заявивших об изнасиловании в Швеции с 2012 года выросло втрое. Сейчас это 2,4% всех взрослых граждан. Но считается, что эта цифра все равно не отражает масштабов проблемы: большинство просто не сообщает властям о насилии. По данным национального опроса, в полицию обращались лишь десять процентов людей, переживших сексуальное насилие.

Но разве для этого нужно менять само определение изнасилования?

Активисты и политики в основном считают, что да. Шведский министр юстиции Морган Юханссон подчеркнул, что новые нормы связаны с тем, что представления о допустимом в отношениях изменились.

О том, что закон нужно менять, впервые заговорили, когда несколько предполагаемых насильников смогли доказать, что не догадывались о нежелании жертвы заниматься сексом, и с них сняли обвинения. То есть, по сути, такой закон нужен, чтобы насильники не уходили от ответственности, а люди, которые не могут прямо отказаться от секса и вынуждены заниматься им против воли, были защищены.

Как объясняет эксперт по европейскому законодательству о сексуальном насилии Amnesty International Анна Блас, люди до сих пор считают, что изнасилование — это когда на тебя кто-то нападает из кустов, применяя физическую силу и оставляя на теле следы борьбы. На самом же деле, по ее словам, большинство изнасилований происходит в семье или с новым партнером. Для этого даже есть отдельный термин «date rape» — «изнасилование на свидании».

Катарина Бергехед из шведского подразделения Amnesty International добавляет, что подобные законы задают стандарты — что приемлемо в обществе, а что — нет.

И как за это будут наказывать?

Тюремным сроком — вплоть до четырех лет. Все зависит от тяжести преступления. Для таких ситуаций шведские законодатели придумали два новых термина: изнасилование по неосмотрительности и посягательство сексуального характера по неосмотрительности. Оба они касаются случаев, когда человек совершает какие-то действия сексуального характера, хотя очевидно, что другой не давал на это согласия.

То есть кто угодно может обвинить другого в изнасиловании?

В принципе, да. Но это ничего не меняет: как и раньше, дело будут расследовать и разбираться в суде. Дела об изнасиловании часто основаны на «слове против слова» — то есть утверждениях обеих сторон и отсутствии свидетелей. Новый закон никак не влияет на определение доказательств по таким делам: это могут быть и показания предполагаемой жертвы и преступника, и их переписка, и результаты психологической экспертизы.

Представители адвокатской палаты Швеции считают, что новый закон не поможет раскрывать больше преступлений. «Это нововведение не понижает бремя доказывания, поэтому стороне обвинения все равно придется доказывать, что насилие было — и оно было умышленным», — заявила глава палаты Анне Рамберг.

Где-то еще есть такие законы?

В Европе — еще в семи странах. Несмотря на то, что в 2017 году Швеция стала лидером среди европейских стран в вопросе равноправия полов, она была далеко не первой, кто признал секс без согласия изнасилованием. Такие законы уже есть в Великобритании, Ирландии, Бельгии, Германии, Люксембурге и на Кипре. В марте 2018 года к этому списку присоединилась Исландия; в Дании, Финляндии и Испании за это тоже борются активисты.

 
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