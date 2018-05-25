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Экономика
25.05.2018
Евгений Федоров
«При всем уважении к авиаконструктору Кобякову, он на самолете премьера до 2021 года не долетит»

Экономист оценил планы правительства нарастить производство Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» до миллиарда долларов за несколько лет.

Фото с сайта «БелДжи»

В интервью информационному агентству «Синьхуа» премьер-министр Андрей Кобяков рассказал о перспективах белорусско-китайского проекта.

– Что касается оценки наших ожиданий от парка, то к 2021 году планируем комплексное освоение территории первого этапа площадью 850 га. К 2021 году ожидаем достичь следующего эффекта: порядка млрд накопленных инвестиций с момента создания парка, 100 резидентов, стоимость произведенной продукции не менее млрд, около 7 тыс. дополнительных рабочих мест, – цитирует чиновника БЕЛТА.

Ранее Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что «Великий камень» станет «жемчужиной» экономического пояса Шелкового пути. Также в планах проекта предусматривалось увеличение экспорта до 50 миллиардов долларов ежегодно.

Насколько реалистичными выглядят озвученные Андреем Кобяковым перспективы, в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» рассказал экономист Леонид Заико. Онсчитает проект «Великого камня» «хорошей затеей для китайской номенклатуры».

– Китайские чиновники сейчас с большим удовольствием своих детей выталкивают в Европу. И для этого выгодно создание вот таких плацдармов, которое создает китайскую оседлость. Здесь они что-то развернут, что-то будут делать, продавать-покупать и трудоустраивать граждан Китая, – подчеркивает Леонид Заико.

Оценивая планы правительства по развитию индустриального парка и пользу для белорусской экономики, собеседник замечает:

 – При всем уважении к авиаконструктору Андрею Владимировичу Кобякову, хочу сказать, что он на самолете премьер-министра до 2021 года не долетит. По моим ощущениям, этому времени главой правительства он точно не будет.

На самом деле, миллиард долларов – это небольшая цифра для страны. Получить примерно такую же сумму мы можем уже сейчас, продавая в Германию российскую нефть. То есть, можно было элементарно продавать в два раза больше нефти и не мутить ничего с китайцами. Так что, польза от этого проекта будет относительно небольшая.

А реальная польза для белорусской экономики будет тогда, когда у нас будут сокращена половина всех министерств. Когда мы не будем ждать иностранных инвестиций, а будем своих собственных капиталистов выращивать, а не по тюрьмам их рассаживать. Вот тогда все заработает.  Белорусам просто надо дать крепкий удар под зад. Сначала правительству, а потом бизнесменам. И это то, что нам сегодня действительно необходимо.

 
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