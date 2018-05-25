«АвтоВАЗ» назвал себя вторым поставщиком автомобилей на рынок Беларуси

Крупнейший российский производитель легковых и коммерческих автомобилей «АвтоВАЗ» по итогам первого квартала этого года вышел на второе место на автомобильном рынке Беларуси, говорится в отчетности автопроизводителя.

Согласно данным «АвтоВАЗа», за первый квартал его дилерами было реализовано на белорусском рынке 1 545 автомобилей и «в результате бренд LADA занял 2-е место с долей 17% на рынке страны».

Российский производитель, который принадлежит альянсу Renault-Nissan и госкорпорации «Ростех», отметил также, что LADA Vesta с долей рынка 7% стал третьим по популярности автомобильным брендом, проданным в Беларуси в этот период.

Официальные данные производителя, однако, расходятся с информацией Белорусской автомобильной ассоциации.

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