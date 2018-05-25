Нашли преступника, который 10 лет назад изнасиловал и убил женщину на Гомельщине

Гомельский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении 48-летнего К., который обвиняется в изнасиловании и убийстве с особой жестокостью.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Обвиняемый К. в январе 2008 года был условно-досрочно освобожден от наказания в виде ареста за умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения.

Будучи в этот же день в нетрезвом состоянии, он изнасиловал 39-летнюю женщину. При этом нанес потерпевшей множественные удары ногами и руками. Женщина умерла на месте происшествия в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

На теле убитой были обнаружены биологические вещества неустановленного мужчины, генотип которого направили в республиканскую базу данных. В конце 2017 года поступила информация о совпадении выявленного ранее генотипа с генотипом обвиняемого.