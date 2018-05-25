«Кадыров сегодня россиянам гораздо симпатичней, чем Лукашенко»

Российское СМИ усомнилось в экономической состоятельности Беларуси и предложило ей стать второй Чечней.

Очередная скандальная статья появилась на популярном российском интернет-ресурсе «Военное обозрение». Ее автор Олег Егоров считает, что независимость белорусского государства на самом деле вредит как экономике страны в целом, так и рядовым белорусам в частности.

– В результате деятельности «независимого ни от кого» Минска структура производства РБ, генерирующая хоть какую-то прибыль, упростилась настолько, что 2 НПЗ (Мозырский и «Нафтан») являлись до последнего времени наряду с «Беларуськалием» главными добытчиками валюты в казну, – пишет российский ресурс.

По мнению авторов, белорусская экономика настолько зависима от России – в сферах нефтепереработки, военпрома и даже пищевой промышленности – что независимая Беларусь является «экономически избыточной структурой».

– Именно поэтому экспорт «молочки» в Россию и его ограничения столь болезненно воспринимаются в той же Белоруссии. Статей доходов совсем немного, и особо не разгуляешься. Страна вытягивает последние годы буквально на честном слове и на одном крыле. Батька одной рукой шустро режет социальные обязательства и активно выгоняет белорусов «на мороз», а другой изо всех сил выбивает «братские дотации», – считают авторы статьи.

Ресурс считает, что без российских дотаций вся экономическая система, построенная белорусской властью, «немедленно рассыпается».

– Это своего рода «Чечня за кордоном». Так вот почему русским не в лом финансировать Чечню, Дагестан и Северный Кавказ в целом (белорусы очень любят задавать такой вопрос)? А потому что эти территории входят в состав Российской Федерации. А как раз Белоруссия не входит…

И главная разница между Чечней и Белоруссией сегодня в том, что первая получает мощное финансирование из федерального бюджета, а лидер второй вместо этих денег выбрал возможность «чудить» на мировой арене. И надо чётко понимать, что вот именно эти «милые чудачества» (как и свой госаппарат) и обходятся белорусской экономике в десятки миллиардов долларов «упущенной выгоды». И да, Кадыров сегодня россиянам гораздо симпатичней, чем Лукашенко, – отмечает российское «Военное обозрение».