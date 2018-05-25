Роналдиньо возьмет в жены сразу двух девушек?

Экс-футболист берет в жены сразу двух невест – Присциллу Коэльо и Беатрис Соузу, сообщает издание AS.

Утверждается, что они живут втроем в доме Роналдиньо в Рио-де-Жанейро уже несколько месяцев.

Фото ActualFutbol

Свадьба запланирована на август. Многоженство в Бразилии, как и во многих странах мира, запрещено, поэтому, скорее всего, церемония будет носить неофициальный характер.

Утверждается, что Роналдиньо сделал им обеим предложение в январе, вручив по кольцу. На свадьбу приглашены лишь близкие друзья и родственники супругов. Сестра экс-футболиста Дейзи отказалась приезжать на свадьбу брата из-за его многоженства.

При этом сам Роналдиньо опровергает информацию авторитетного испанского источника. Вчера на карнавале в Рио он сказал журналистам, что никакой свадьбы не планирует.

37-летний Роналдиньо завершил карьеру в январе 2018-го. В 2005 году он стал обладателем «Золотого мяча».