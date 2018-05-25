Шендерович: «Новое назначение Рогозина — в каком-то смысле троллинг»

Публицист Виктор Шендерович прокомментировал на «Эхе Москвы» назначение бывшего вице-премьера Дмитрия Рогозину главой госкорпорации «Роскосмос».

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– Новое назначение Рогозина, Шувалова — это в каком-то смысле троллинг. «Новое правительство», — ну вот получите новое правительство с Мединским, с Рогозиным, с Шуваловым… Получите.

Новинки носят какой-то совершенно частный характер. Бактериологический фон прежний. Я бы так сказал. Тем не менее, фигура Рогозина, конечно, заслуживает того, чтобы на ней остановиться — просто для того чтобы зафиксировать какие-то важные вещи.

Как сказано у Бабеля про Менделя Крика: старый биндюжник, слывший между биндюжниками грубияном. Так вот Д. О. Рогозин — негодяй даже по нашим кадровым меркам. В общем. Длительность этого негодяйства — и непрерывность этого негодяйства, не выходя из элиты…

Давайте вспомним, с каких пор он не выходит из элиты. Он же из комсы, из советской комсы. Из этого непотопляемого подлого племени освобожденных секретарей. Эти все люди, которые вели нас к победе коммунизма, они… Сколько раз сменилась идеология за это время? — не посчитать. Они так и продолжают…

Люди меняются, а вот бактерии – нет. Бактерия, она всегда… Это Сергей Гандлевский, часто цитирую: бактерии не ошибаются! Она всегда — температура бульона, цвет бульона, состав бульона. Бактерия вместе с бульоном. Бульон советский — Рогозин нас ведет к победе коммунизма. Бульон либеральный – Рогозин…

Стало можно поиграть на политическом поле, если вы помните партия «Родина», немножко в оппозиционерах походил. В самом подлом виде. Опять-таки по согласованию с Сурковым, разумеется. Не покидая бульона. Потом прямо непосредственно из оппозиционеров — немедленно на руководящие должности, за границу. Куда пошлют. В Европе, на Роскосмос…

Бактерия. Очень крупная бактерия, очень заметная. Всегда с бульоном! Идеология поменяется еще 15 раз, а он останется на руководящих постах. Он будет всегда при харчах.

Рогозин – такой демагог… Знаешь, как у Салтыкова-Щедрина сказано, я цитирую все время: в его лице была видна неизреченная бесстыжесть. Только это — изреченная. Бесстыжесть. Он совершенно бесстыжий, и если другие некоторые стесняются… есть люди бесстыжие, но стесняются.

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