Город, где об изображение Путина вытирают ноги

Коврики с портретом президента России и надписью «Вытирайте ноги» я впервые увидела во Львове в 2014-м. И сегодня эти сувениры по-прежнему хиты продаж.

Во львовских кнайпах — воплощение белорусской мечты — чарка и шкварка.

За пять дней во Львове мы с компанией лишь дважды встретили полицейских. Двое парней и девушка патрулировали центр города вечером.

В следующий раз полицию мы увидели в День города: на площадке, где проводился джазовый фестиваль. Посетителей не подвергали личному досмотру.

Заметила, что у полицейских — красивые открытые лица. К таким не страшно подойти и спросить, например, как найти нужную улицу.

Белорусы часто слышат комплименты: как чисто в нашей стране. Гуляя по Львову, замечаешь чистоту улиц. Мусорки со львами — отличный ход городских властей — выглядят как произведение искусства.

Туристов во Львове мы встречали чаще, чем в Минске. И отношение к ним у львовян теплое. Не могу вспомнить, когда я слышала в белорусском магазине пожелание доброго дня. И вряд ли такое возможно, чтобы в сувенирной лавке в Полоцке или Слуцке тебя угостили домашней настойкой и спросили: «Ну, когда ваши земляки приедут в наш город, и сколько длятся у нас майские праздники?»

В баре «П'яна вишня» в день рожденья Львова очередь. Наливку разливают в хрустальные фужеры. Посетители выходят с ними на улицу. Желающих унести бокал с собой останавливает табличка: «цюник адпадзе».

Ресторан «Гасова лямпа» — заведение, которое за 15 лет своего существования стало одним из самых модных мест у туристов

Кстати, ни одного пьяного в День города во Львове мы не встретили.

ВКонтакте — запрещенная в Украине социальная сеть, но в некоторых кафе и ресторанах она работает.

Кафе «Світ кавы» — популярное место у туристов и жителей Львова

Продавец шоколада ручной работы предлагает купить что-нибудь у нее. Узнав, что родные привозили мне в подарок из Львова их продукцию, радуется: «Как хорошо!»

Ее коллега из магазина сувениров в Олесском замке отмечает в разговоре, что туристов из Беларуси в последний год стало больше:

— Первые два года войны на Донбассе люди боялись к нам ехать. А сейчас, слава Богу, едут, узнали, что у нас безопасно.

И обращает внимание на то, что все больше молодежи из Беларуси говорит по-белорусски. Среди старшего поколения белорусскоязычных мало.

Львовский таксист Тарас, услышав белорусскую речь, переходит с украинского на русский. Водитель рассказывает, что раньше работал поваром у Ющенко на даче. Сейчас пять месяцев в году проводит на заработках в Польше. Работает поваром в ресторане. После летнего сезона возвращается на родину к семье и зарабатывает на пассажирских перевозках.

Переезжать насовсем в Польшу не планирует. Говорит, что любит родной город, и его семье здесь комфортно жить.

На просьбу назвать плюсы правления нынешнего президента, без раздумий называет — безвиз. Порошенко выполнил это обещание. Вот только лично для себя в безвизе собеседник плюсов не видит: на работу в ЕС он оформляет рабочую визу. Говорит, что согласно польскому законодательству может рассчитывать на пенсию в Польше, когда отработает там 10 лет.

Спрашивает, были ли на Лычаковском кладбище, где похоронены погибшие бойцы АТО? И на следующий день мы едем туда.

Закатное солнце освещает могилы. Некоторые мальчишки — родились в 1991, 1994-м... На фотографиях они улыбаются: никто не собирался умирать. Хризантемы стоят в вазах. Сколько цветов эти парни могли бы подарить любимым… 2014-й — этот год смерти встречается чаще всего. Последние похороны прошли почти три недели назад. Пусть бы последние…

«Кто, если не я?» — на нескольких памятниках выбиты слова погибших добровольцев. Так они объясняли родным, зачем поехали на войну. Один из ребят скрывал от родителей, где служит. Узнали, когда погиб.

С кладбища едем на такси. Водитель говорит, что его сын-студент рвался на войну в Донбасс, но потом поостыл — на семейном совете решили, пусть он сначала образование получит. А сейчас, говорит таксист, на войну молодых ребят не берут. Срочников туда не отправляют, как и контрактников без опыта.

Порошенко не выберут на второй срок, уверен таксист. Кроме возможности выезжать без шенгенских виз в Европу, он не может назвать больше ни одного плюса его правления. Жить при нынешней власти лучше не стали, в стране война, а тем временем во Львове два шикарных магазина «Рошен» открылись.

Таксист на жизнь не жалуется — живет с семьей на съемной квартире, построил коттедж, взял кредит на ремонт и все никак его не закончит. Его родители живут на пенсию — им тяжелее. На время отопительного сезона закрывают одну комнату, отключают в ней отопление, чтобы меньше платить за коммуналку.

— А вы видели бандеровцев? — спрашивает меня знакомая по возвращении из Львова.

— Нет, — говорю, — только улицу Бандеры и бандеровский кофе.