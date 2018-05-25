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Лукашенко объявил замечание двум председателям облисполкомов
Председателям Витебского облисполкома Николаю Шерстневу и Могилевского облисполкома Владимиру Доманевскому объявлено замечание за необеспечение выполнения поручения главы государства о своевременной выплате заработной платы.
Об этом сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.
По данным Генпрокуратуры на 1 марта просроченная задолженность по зарплате числилась за 195 предприятиями. Больше всего должников находилось в Витебской области.
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